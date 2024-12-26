rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 19:22

Published 26 декабря, 19:22

Modified 26 декабря, 19:24

Updated 26 декабря, 19:24

Брошены все силы: из-за разлива мазута на Кубани ввели ЧС федерального уровня

Брошены все силы: из-за разлива мазута на Кубани ввели ЧС федерального уровня

26 декабря 2024, 19:22
Фото: Оперштаб Краснодарского края. Брошены все силы: из-за разлива мазута на Кубани ввели ЧС федерального уровня

Из-за разлива мазута на Кубани ввели ЧС федерального уровня

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 26 декабря заявил о том, что из-за разлива мазута в Черном море объявили режим ЧС федерального уровня. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

Не прошло и суток с тех пор, как режим ЧС в Анапе и Темрюкском районах расширили с муниципального до краевого уровня. Однако и этого оказалось недостаточно.

— Обратился к главе МЧС Александру Куренкову с просьбой ввести федеральный уровень реагирования из-за разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, — сообщил глава края.

Соответствующий режим ЧС уже ввели.

Губернатор также отчитался о проделанной работе. По его словам, к уборке пляжей подошли системно, а на ликвидацию последствий выделили больше миллиарда рублей из резервного фонда. Но ситуация так и не улучшается — выбросы продолжаются.

— Каждый день волонтеры собирают нефтепродукты, приходят утром — и все повторяется сначала, — добавил Вениамин Кондратьев. — Поэтому важно купировать проблему в море, тогда работы на берегу будет намного меньше. Силами края это сделать невозможно.

Глава региона обратил внимание и на проблему с утилизацией собранного мазута. В местах временного хранения держать мешки долго нельзя, а из-за новых выбросов силы специализированных компаний по переработке грунта уже на исходе.

Волонтеры из Ростовской области помогают очищать загрязненное побережье Анапы
Узнать подробнее

В комментариях местные жители возмутились недальновидности руководителя региона. Люди считают, что с самого начала стоило бить тревогу и привлекать все силы и средства на Кубань. Все-таки несколько тысяч тонн мазута в море представляют серьезную опасность и для экологии, и для местной фауны, и для туристов, которые ежегодно заполняют все Черноморское побережье.

— Почему надо было столько дней ждать? Чтобы рассосалось? — интересуются подписчики. — Какая потрясающая тактика!
— Это изначально нужно было решать на федеральном уровне, причем сразу, а не ждать непонятно чего! — соглашаются другие пользователи мессенджера.

Ранее RostovGazeta сообщала о возможных последствиях экологической катастрофы в Керченском проливе.

Читайте также:
Разлив мазута в Черном море: какие последствия грозят Ростовской области«Единая Россия» и МГЕР ликвидируют последствия разлива мазута на КубаниОтдых в Анапе из-за разлива мазута может стать невозможным для жителей Ростова
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Экология#Туризм#Волонтеры#МЧС#ЧС#Краснодарский край#Керченский пролив#Анапа#Черное море#Кубань#Ликвидация последствий#Фауна#Разлив мазута
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика