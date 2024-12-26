Брошены все силы: из-за разлива мазута на Кубани ввели ЧС федерального уровня

В комментариях местные жители возмутились недальновидности руководителя региона. Люди считают, что с самого начала стоило бить тревогу и привлекать все силы и средства на Кубань. Все-таки несколько тысяч тонн мазута в море представляют серьезную опасность и для экологии, и для местной фауны, и для туристов, которые ежегодно заполняют все Черноморское побережье.