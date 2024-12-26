Брошены все силы: из-за разлива мазута на Кубани ввели ЧС федерального уровня

Posted 26 декабря, 19:22
Published 26 декабря, 19:22
Modified 26 декабря, 19:24
Updated 26 декабря, 19:24
Не прошло и суток с тех пор, как режим ЧС в Анапе и Темрюкском районах расширили с муниципального до краевого уровня. Однако и этого оказалось недостаточно.
— Обратился к главе МЧС Александру Куренкову с просьбой ввести федеральный уровень реагирования из-за разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, — сообщил глава края.
Соответствующий режим ЧС уже ввели.
Губернатор также отчитался о проделанной работе. По его словам, к уборке пляжей подошли системно, а на ликвидацию последствий выделили больше миллиарда рублей из резервного фонда. Но ситуация так и не улучшается — выбросы продолжаются.
— Каждый день волонтеры собирают нефтепродукты, приходят утром — и все повторяется сначала, — добавил Вениамин Кондратьев. — Поэтому важно купировать проблему в море, тогда работы на берегу будет намного меньше. Силами края это сделать невозможно.
Глава региона обратил внимание и на проблему с утилизацией собранного мазута. В местах временного хранения держать мешки долго нельзя, а из-за новых выбросов силы специализированных компаний по переработке грунта уже на исходе.
В комментариях местные жители возмутились недальновидности руководителя региона. Люди считают, что с самого начала стоило бить тревогу и привлекать все силы и средства на Кубань. Все-таки несколько тысяч тонн мазута в море представляют серьезную опасность и для экологии, и для местной фауны, и для туристов, которые ежегодно заполняют все Черноморское побережье.
— Почему надо было столько дней ждать? Чтобы рассосалось? — интересуются подписчики. — Какая потрясающая тактика!
— Это изначально нужно было решать на федеральном уровне, причем сразу, а не ждать непонятно чего! — соглашаются другие пользователи мессенджера.
Ранее RostovGazeta сообщала о возможных последствиях экологической катастрофы в Керченском проливе.