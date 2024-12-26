«Черная луна» появится в небе над Ростовской областью перед Новым годом

Posted 26 декабря, 10:38
Published 26 декабря, 10:38
Modified 26 декабря, 10:40
Updated 26 декабря, 10:40
Термин «Черная» Луна нельзя найти в энциклопедии или услышать от астронома. Ученые называют это явление новолуние. Так, продолжительность Лунного месяца составляет 29,5 суток. За это время небесное тело успевает вступить в четыре фазы: новолунье, первая четверть (растущая Луна), полнолуние и последняя четверть (убывающая Луна).
В новолунье спутник Земли поворачивается к планете неосвещенной стороной, поэтому становится невидимым. Это и произойдет ночью 31 декабря. Однако особенность явления в том, что это будет вторая «черная» Луна за месяц.
Добавим, что в период «исчезновения» Луны на небе будут намного отчётливее видны звезды. Это хорошая возможность для астрономических наблюдений. Примечательно, что Луна вернется в поле зрения только ночью 5 января.
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