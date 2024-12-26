«Черная луна» появится в небе над Ростовской областью перед Новым годом

Термин «Черная» Луна нельзя найти в энциклопедии или услышать от астронома. Ученые называют это явление новолуние. Так, продолжительность Лунного месяца составляет 29,5 суток. За это время небесное тело успевает вступить в четыре фазы: новолунье, первая четверть (растущая Луна), полнолуние и последняя четверть (убывающая Луна).