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Posted 26 декабря, 10:38

Published 26 декабря, 10:38

Modified 26 декабря, 10:40

Updated 26 декабря, 10:40

В последнюю ночь декабря с неба полностью пропадет Луна в Ростовской области

«Черная луна» появится в небе над Ростовской областью перед Новым годом

26 декабря 2024, 10:38
Фото: Pxhere. В последнюю ночь декабря с неба полностью пропадет Луна в Ростовской области
Последняя ночь 2024 года будет крайне необычной. Тогда спутник Земли вступит в лишнюю «пятую» фазу и на небе над Ростовской областью появится «Черная» Луна, сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета со ссылкой на Учебный астрофизический автоматизированный комплекс вуза.

Термин «Черная» Луна нельзя найти в энциклопедии или услышать от астронома. Ученые называют это явление новолуние. Так, продолжительность Лунного месяца составляет 29,5 суток. За это время небесное тело успевает вступить в четыре фазы: новолунье, первая четверть (растущая Луна), полнолуние и последняя четверть (убывающая Луна).

В новолунье спутник Земли поворачивается к планете неосвещенной стороной, поэтому становится невидимым. Это и произойдет ночью 31 декабря. Однако особенность явления в том, что это будет вторая «черная» Луна за месяц.

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Добавим, что в период «исчезновения» Луны на небе будут намного отчётливее видны звезды. Это хорошая возможность для астрономических наблюдений. Примечательно, что Луна вернется в поле зрения только ночью 5 января.

Ранее синоптики рассказали, что перед Новым годом в Ростове-на-Дону пойдет снег и ударит мороз.

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