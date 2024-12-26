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Posted 26 декабря, 08:37

Published 26 декабря, 08:37

Modified 26 декабря, 08:39

Updated 26 декабря, 08:39

Девушка пострадала при столкновении двух городских автобусов в Ростове-на-Дону

Девушка пострадала в ДТП с двумя автобусами в Ростове-на-Дону

26 декабря 2024, 08:37
Фото: rostovgazeta.ru. Девушка пострадала при столкновении двух городских автобусов в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону при повороте автобус врезался в другой автобус. Из-за сильного удара пострадала 26-летняя пассажирка, сообщает Госавтоинспеция Ростовской области.

Напомним, что ДТП произошло днем 25 декабря на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону. Автобус №18 влетел в бок автобуса №67. Общественный транспорт пострадал, но не значительно. На них осталось пару вмятин, царапин и разбитое стекло.

Позже стало известно, что 58-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» (маршрут №18) выезжал на проспект Шолохова в районе дома №65/9 на улице 20-я линия и врезался в автобус «МАЗ» (маршрут №67), который двигался в попутном направлении. Оба транспортных средства поворачивали направо и в моменте столкнулись.

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Видео: rostovgazeta.ru. Девушка пострадала при столкновении двух городских автобусов в Ростове-на-Дону

В результате аварии пострадала пассажирка автобуса «ЛиАЗ». Она получила травмы и попала в больницу. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали инцидента.

Ранее лихач на внедорожнике попал под колеса КамАЗ при заносе на шоссе в Волгодонске.

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