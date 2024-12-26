Девушка пострадала в ДТП с двумя автобусами в Ростове-на-Дону

Posted 26 декабря, 08:37
Published 26 декабря, 08:37
Modified 26 декабря, 08:39
Updated 26 декабря, 08:39
Напомним, что ДТП произошло днем 25 декабря на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону. Автобус №18 влетел в бок автобуса №67. Общественный транспорт пострадал, но не значительно. На них осталось пару вмятин, царапин и разбитое стекло.
Позже стало известно, что 58-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» (маршрут №18) выезжал на проспект Шолохова в районе дома №65/9 на улице 20-я линия и врезался в автобус «МАЗ» (маршрут №67), который двигался в попутном направлении. Оба транспортных средства поворачивали направо и в моменте столкнулись.
В результате аварии пострадала пассажирка автобуса «ЛиАЗ». Она получила травмы и попала в больницу. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали инцидента.
Ранее лихач на внедорожнике попал под колеса КамАЗ при заносе на шоссе в Волгодонске.