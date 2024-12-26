Девушка пострадала в ДТП с двумя автобусами в Ростове-на-Дону

Позже стало известно, что 58-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» (маршрут №18) выезжал на проспект Шолохова в районе дома №65/9 на улице 20-я линия и врезался в автобус «МАЗ» (маршрут №67), который двигался в попутном направлении. Оба транспортных средства поворачивали направо и в моменте столкнулись.