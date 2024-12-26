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Posted 26 декабря, 09:06

Published 26 декабря, 09:06

Modified 26 декабря, 09:06

Updated 26 декабря, 09:06

Два медика получили срок за попытку помочь с уголовным делом бизнесмена из Шахт

Два медика получили срок за попытку помочь с уголовным делом бизнесмена из Шахт

26 декабря 2024, 09:06
Фото: Изображение Midjourney. Два медика получили срок за попытку помочь с уголовным делом бизнесмена из Шахт
В Ростовской области вынесли приговор двум медработникам, которые пытались помочь уйти предпринимателю от уголовной ответственности. Об этом сообщает региональное УФСБ России 26 декабря.

История началась в 2022 году, когда бизнесмен из города Шахты Дмитрий Титаренко нанес кому-то телесные повреждения. Чтобы уйти от уголовной ответственности, он договорился со знакомыми врачами. И предприниматель, и сами медики были уверены, что знают, кому нужно передать деньги, чтобы решить проблему.

С 26 марта по 1 августа врач-эндокринолог Николай Рыбалко и его родственник — медбрат Александр передали взятку. Общая сумма составила два миллиона рублей.

Как выяснили оперативники, в итоге деньги получил человек, не являвшийся должностным лицом и не имевший полномочий влиять на ход расследования уголовного дела.

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На братьев Рыбалко завели дело по покушению на посредничество во взяточничестве. Каждому из них назначили по четыре года лишения свободы и 6 миллионов рублей штрафа. Приговор Октябрьского районного суда Ростова уже вступил в законную силу.

Если такой срок дали за одну только попытку посредничества, страшно представить, сколько лет колонии ждет экс-министра транспорта Ростовской области, если его признают виновным. Виталий Кушнарев — фигурант дела о получении взятки в размере 27 миллионов рублей.

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