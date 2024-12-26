Два медика получили срок за попытку помочь с уголовным делом бизнесмена из Шахт

История началась в 2022 году, когда бизнесмен из города Шахты Дмитрий Титаренко нанес кому-то телесные повреждения. Чтобы уйти от уголовной ответственности, он договорился со знакомыми врачами. И предприниматель, и сами медики были уверены, что знают, кому нужно передать деньги, чтобы решить проблему.