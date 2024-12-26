Движение на трассе М-4 «Дон» парализовало из-за 15-километровой пробки

Posted 26 декабря, 14:34
Published 26 декабря, 14:34
Modified 26 декабря, 14:36
Updated 26 декабря, 14:36
Скопление машин начинается от хутора Пролетарка и заканчивается на участке автодороги М-4 «Дон» между населенными пунктами Пушкин и Горный.
В телеграмм-канале «КВУ новости Шахты» рассказали, что причиной гигантского затора является ремонт трассы. Сообщается, что рабочие перегородили дорогу еще с самого утра.
Ранее два набитых людьми автобуса столкнулись в донской столице. Видео с места происшествия опубликовала RostovGazeta.
До этого в Ростовской области произошло страшное ДТП из-за снежной бури, которое спровоцировало затор на дорогах.