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Posted 26 декабря, 14:34

Published 26 декабря, 14:34

Modified 26 декабря, 14:36

Updated 26 декабря, 14:36

Огромная 15-километровая пробка образовалась в Ростовской области на трассе М-4 «Дон»

Движение на трассе М-4 «Дон» парализовало из-за 15-километровой пробки

26 декабря 2024, 14:34
Фото: 1MI. Огромная 15-километровая пробка образовалась в Ростовской области на трассе М-4 «Дон»
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области вырос гигантский дорожный затор. Большое скопление автомобилей растянулось на 15 километров. Информация об этом появилась в сервисе «Яндекс-карты».

Скопление машин начинается от хутора Пролетарка и заканчивается на участке автодороги М-4 «Дон» между населенными пунктами Пушкин и Горный.

В телеграмм-канале «КВУ новости Шахты» рассказали, что причиной гигантского затора является ремонт трассы. Сообщается, что рабочие перегородили дорогу еще с самого утра.

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Скопление машин начинается от хутора Пролетарка
Скопление машин начинается от хутора Пролетарка. Фото: Яндекс. Карты

Ранее два набитых людьми автобуса столкнулись в донской столице. Видео с места происшествия опубликовала RostovGazeta.

До этого в Ростовской области произошло страшное ДТП из-за снежной бури, которое спровоцировало затор на дорогах.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Пробка#Последние новости Ростова на сегодня#М-4#М-4 «Дон»#Трасса#Ремонт трассы
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