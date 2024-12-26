Ефимов: В Москве отрасль строительства испытывает дефицит в 70 тыс. рабочих

Posted 26 декабря, 14:07
Published 26 декабря, 14:07
Modified 26 декабря, 14:08
Updated 26 декабря, 14:08
Как сообщает www.rbc.ru, из-за нехватки кадров падает скорость реализации строительных проектов как в жилищной, так и в бизнес-сфере. Чиновник подчеркнул, что такая нехватка приводит к росту заработных плат среди строителей, следовательно, растет себестоимость возведения объектов, однако пока такой рост еще не привел к серьезному кризису.
Заммэра столицы озвучил мнение, что затруднение с наймом на работу новых сотрудников в данной отрасли вызвано текущими обстоятельствами — на некоторых проектах не получается полностью укомплектовать штат для организации работы, особенно если речь идет об ускоренных темпах строительства.
Также стоит отметить, что повышенный спрос на строителей в странах СНГ сократил численность мигрантов на рынке труда столицы РФ на 100 тысяч рабочих единиц. Для борьбы с проблемой нехватки кадров рассматриваются несколько стратегий, в том числе наем иностранных специалистов, внедрение механизации.
Для реализации таких проектов, как постройка метро, внедряются механизированные тоннелепроходческие комплексы, благодаря которым повышается производительность и сокращаются трудозатраты.