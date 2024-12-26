Ефимов: В Москве отрасль строительства испытывает дефицит в 70 тыс. рабочих

Как сообщает www.rbc.ru, из-за нехватки кадров падает скорость реализации строительных проектов как в жилищной, так и в бизнес-сфере. Чиновник подчеркнул, что такая нехватка приводит к росту заработных плат среди строителей, следовательно, растет себестоимость возведения объектов, однако пока такой рост еще не привел к серьезному кризису.