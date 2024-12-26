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Posted 26 декабря, 14:07

Published 26 декабря, 14:07

Modified 26 декабря, 14:08

Updated 26 декабря, 14:08

Ефимов: В Москве отрасль строительства испытывает дефицит в 70 тыс. рабочих

Ефимов: В Москве отрасль строительства испытывает дефицит в 70 тыс. рабочих

26 декабря 2024, 14:07
Фото: Изображение Midjourney.
По заявлению заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, городские стройки испытывают дефицит в рабочей силе в объеме 50–70 тысяч специалистов.

Как сообщает www.rbc.ru, из-за нехватки кадров падает скорость реализации строительных проектов как в жилищной, так и в бизнес-сфере. Чиновник подчеркнул, что такая нехватка приводит к росту заработных плат среди строителей, следовательно, растет себестоимость возведения объектов, однако пока такой рост еще не привел к серьезному кризису.

Заммэра столицы озвучил мнение, что затруднение с наймом на работу новых сотрудников в данной отрасли вызвано текущими обстоятельствами — на некоторых проектах не получается полностью укомплектовать штат для организации работы, особенно если речь идет об ускоренных темпах строительства.

Также стоит отметить, что повышенный спрос на строителей в странах СНГ сократил численность мигрантов на рынке труда столицы РФ на 100 тысяч рабочих единиц. Для борьбы с проблемой нехватки кадров рассматриваются несколько стратегий, в том числе наем иностранных специалистов, внедрение механизации.

Для реализации таких проектов, как постройка метро, внедряются механизированные тоннелепроходческие комплексы, благодаря которым повышается производительность и сокращаются трудозатраты.

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