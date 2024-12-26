Ездит на LADA и держит мопса: что известно о главе донского Минтранса Алене Беликовой

Posted 26 декабря, 16:53
Published 26 декабря, 16:53
Modified 26 декабря, 17:14
Updated 26 декабря, 17:14
Алена Беликова родилась и выросла в Калининграде. Окончив экономический лицей, она поступила в Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (БФУ). Там получила образование по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте».
Первым местом работы будущего министра стал ее же университет. Алена Беликова три года преподавала на своей кафедре, а к 25 годам стала ведущим менеджером техникума, который присоединяли к вузу.
Позже ей предложили место инженера в Министерстве развития инфраструктуры, где через год девушка получила должность ведущего консультанта.
Параллельно с местом ведущего консультанта Алена Беликова заняла должность зампредседателя в молодежном правительстве. Однако в 2017 году оставила министерство и возглавила областное госпредприятие «Автовокзал», включающий в себя десяток автовокзалов по всему региону. Годы руководства Беликовой пришлись на сложные времена: это и Чемпионат мира по футболу в 2018-м, и пандемия в 2020-м. По словам Алены Олеговны, в первый год пассажиропоток упал до 40%, а убыль составила порядка 15 миллионов рублей, но уже через год компания вернулась в плюс.
Спустя пять лет, в 2022-м, Алена Беликова вернулась в правительство Калининградской области. Около года она была замминистра развития инфраструктуры — начальником департамента развития транспортного комплекса, дорожной деятельности и организации дорожного движения. А после ей предложили возглавить новый ростовский автовокзал — «Центральный», который открыли на месте старого аэропорта на Шолохова. С 26 декабря 2024 года Беликову назначили министром транспорта Ростовской области.
Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года. Алена Беликова является одной из финалистов по итогам четвертого сезона (2021-2022). Однако победа далась ей непросто. До этого она трижды участвовала в конкурсе, постепенно приближаясь к списку победителей.
— В первый год меня не допустили даже до управленческих тестов. Было обидно, я снова подала заявку год спустя, и мне не хватило считаных баллов до выхода в полуфинал. С третьей попытки я попала в полуфинал и заняла 31-е место при 30 финалистах, — цитирует Алену Беликову «Women Leader». — К этому моменту я уже решила, что хватит. Друзьям сказала, что пойду только на свой профессиональный трек — понимала, что «Транспорта» не будет никогда. Но оказалось, что будет «Государственное управление».
В четвертый раз, в 2022 году, ей удалось стать одной из «лидеров России». После этого чиновница и вернулась в Министерство развития инфраструктуры на должность замминистра.
В свои 36 Алена Беликова не перестает учиться и узнавать что-то новое. После получения диплома специалиста она продолжила обучение на магистратуре в родном БФУ. В 2021 году окончила кафедру предпринимательского права на факультете «Юридический институт». Еще через два года, в 2023-м, получила специальность на кафедре государственного и муниципального управления в Президентской академии (бывший РАНХиГС) в качестве аспиранта.
Сейчас чиновница снова проходит обучение в БФУ, теперь по специальности математического обеспечения и администрирования информационных систем. Это первое образование, которое оно получает заочно — остальные три студентка посещала очно. Еще один диплом аспиранта Алена Беликова получит в 2025 году.
Судя по социальным сетям Алены Беликовой, она ведет активный образ жизни. Она прыгала с парашютом, поднималась в горы, гуляла по улицам Санкт-Петербурга. Несколько лет назад у нее появился очаровательный домашний питомец — мопс. На своей страничке новый министр транспорта Ростовской области любит делиться интересными событиями из жизни и работы, а также выкладывает красивые или необычные фотографии: природу, креативную рекламу, старинные здания, граффити и многое другое.
Алена Беликова проводит лекции, семинары, участвует в волонтерских движениях, посещает съезды «Лидеров России». Пару лет назад посвятила отдельный пост теме машин и призналась, что любит ездить на своей «Ладе».
Одной из составляющих работы чиновницы были социальные проекты, в том числе — «Утро с TEDdy». Он появился в 2019 году в Калининграде. Алена Беликова вместе с супругом проводили короткие лекции в кофейнях на свободную тему. Спикерами выступали случайные люди, оказавшиеся в том же месте в то же время.
— Заявиться спикером мог любой человек, который хотел рассказать о чем-то с его точки зрения важном или интересном — никаких ограничений в рамках правового поля, — рассказывала в одном из интервью чиновница. — Мы обыграли формат TED-лекции, но по-своему: в 11 часов утра в субботу работающие люди выглядят примерно, как медвежонок Тедди. Им очень нужен кофе и проснуться, и мы им в этом помогали.
Теперь Алене Беликовой предстоит заняться вопросами транспорта в Ростовской области. Как сообщала RostovGazeta, кресло министра освободилось 9 декабря. Юрий Слюсарь освободил от должности Виталия Кушнарева, который к тому моменту находился в СИЗО по подозрению в получении взятки — 27 миллионов рублей.