Ездит на LADA и держит мопса: что известно о главе донского Минтранса Алене Беликовой

Параллельно с местом ведущего консультанта Алена Беликова заняла должность зампредседателя в молодежном правительстве. Однако в 2017 году оставила министерство и возглавила областное госпредприятие «Автовокзал», включающий в себя десяток автовокзалов по всему региону. Годы руководства Беликовой пришлись на сложные времена: это и Чемпионат мира по футболу в 2018-м, и пандемия в 2020-м. По словам Алены Олеговны, в первый год пассажиропоток упал до 40%, а убыль составила порядка 15 миллионов рублей, но уже через год компания вернулась в плюс.