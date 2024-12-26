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Posted 26 декабря, 13:11

Published 26 декабря, 13:11

Modified 26 декабря, 13:13

Updated 26 декабря, 13:13

Глава Таганрога Светлана Камбулова объявила об угрозе атаки БПЛА

Глава Таганрога Светлана Камбулова объявила об угрозе атаки БПЛА

26 декабря 2024, 13:11
Фото: mil.ru. Глава Таганрога Светлана Камбулова объявила об угрозе атаки БПЛА
Глава Таганрога Камбулова предупредила горожан о возможной атаке БПЛА. Информацию об этом она опубликовала в своем телеграмм-канале.

В четверг, 26 декабря, в 15.30 мск было объявлено об опасности с воздуха в Таганроге. Камбулова рассказала о возможной атаке беспилотников. Глава города сообщила о том, что по возможности необходимо спуститься в подвалы, найти безопасное место без окон и сесть на пол.

Опасность отменили примерно через полчаса.

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Ранее появилась информация о том, что в многоэтажках Таганрога начали устанавливать домофоны, которые будут автоматически впускать людей в убежища.

Ранее одна из жительниц Таганрога рассказала о том, что во время атаки вражескими ракетами людей не хотели впускать в укрытие. Более того, после оповещения о воздушной опасности 23 декабря в некоторые убежища в Таганроге невозможно было попасть, поскольку они были запертыми на ключ.

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#Милана Белкина#Таганрог#Бомбоубежища#БПЛА#Светлана Камбулова#Воздушная тревога
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