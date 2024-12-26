Глава Таганрога Светлана Камбулова объявила об угрозе атаки БПЛА

Posted 26 декабря, 13:11
Published 26 декабря, 13:11
Modified 26 декабря, 13:13
Updated 26 декабря, 13:13
В четверг, 26 декабря, в 15.30 мск было объявлено об опасности с воздуха в Таганроге. Камбулова рассказала о возможной атаке беспилотников. Глава города сообщила о том, что по возможности необходимо спуститься в подвалы, найти безопасное место без окон и сесть на пол.
Опасность отменили примерно через полчаса.
Ранее появилась информация о том, что в многоэтажках Таганрога начали устанавливать домофоны, которые будут автоматически впускать людей в убежища.
Ранее одна из жительниц Таганрога рассказала о том, что во время атаки вражескими ракетами людей не хотели впускать в укрытие. Более того, после оповещения о воздушной опасности 23 декабря в некоторые убежища в Таганроге невозможно было попасть, поскольку они были запертыми на ключ.