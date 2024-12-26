Глава Таганрога Светлана Камбулова объявила об угрозе атаки БПЛА

Ранее одна из жительниц Таганрога рассказала о том, что во время атаки вражескими ракетами людей не хотели впускать в укрытие. Более того, после оповещения о воздушной опасности 23 декабря в некоторые убежища в Таганроге невозможно было попасть, поскольку они были запертыми на ключ.