Голос, который спасает: как телефон доверия помогает справляться с кризисами

— Это было в 2018 году, у меня тогда уже был опыт в детской психологии, коучинге, организационной психологии и управлении персоналом, но я поняла, что несмотря на разносторонние знания хочу посвятить себя исключительно психологии, — делится Мария. — Я пришла в МТД, потому что хотела получить опыт в работе с кризисными случаями и искала для себя именно волонтерскую деятельность, так как хотела помогать бесплатно. И здесь сошлись все звезды.