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Posted 26 декабря, 06:49

Published 26 декабря, 06:49

Modified 26 декабря, 06:49

Updated 26 декабря, 06:49

Искусственный интеллект сделал поиск объявлений в интернете более релевантным

Искусственный интеллект сделал поиск объявлений в интернете более релевантным

26 декабря 2024, 06:49
Фото: Изображение Midjourney.
Компания «Авито» представила обновленную версию поиска. Улучшить систему удалось с помощью собственной технологии ранжирования — Avito Ranker 3. Искусственный интеллект изменил логику выдачи объявлений, чтобы время размещения больше не было ключевым фактором при поиске.

Теперь продавцы не смогут искусственно поднимать объявления, обновляя время публикации. Данное нововведение позволит отсеять нерелевантные объявления при поиске.

Новый алгоритм учитывает такие параметры, как качество описания и фото, цена и уровень сервиса продавца. Это позволило сократить показы нерелевантных и низкокачественных объявлений вдвое. Помимо этого, на 17% вырос показатель перехода из поиска в объявления, а покупки стали делать на 25% чаще. Система работает не только в поиске, но и в ленте персональных рекомендаций.

Выдача объявлений теперь формируется таким образом, чтобы пользователи получали предложения, соответствующие их запросам. Для этого алгоритмы анализируют более сотни факторов, среди которых релевантность запросу, персональные предпочтения пользователя, конкурентность цены, рейтинг и отзывы, а также стоимость доставки.

Иван Зимин, старший директор по продукту «Авито», отметил, что высокая позиция в поисковой выдаче помогает привлечь покупателей. По его словам, около 60 процентов просмотров и заказов приходятся на первые 10 предложений по результатам поиска. Он подчеркнул, что главными факторами для искусственного интеллекта являются качество обслуживания, цена и отзывы.

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