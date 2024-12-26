Искусственный интеллект сделал поиск объявлений в интернете более релевантным

Новый алгоритм учитывает такие параметры, как качество описания и фото, цена и уровень сервиса продавца. Это позволило сократить показы нерелевантных и низкокачественных объявлений вдвое. Помимо этого, на 17% вырос показатель перехода из поиска в объявления, а покупки стали делать на 25% чаще. Система работает не только в поиске, но и в ленте персональных рекомендаций.