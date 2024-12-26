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Posted 26 декабря, 06:40

Published 26 декабря, 06:40

Modified 26 декабря, 09:23

Updated 26 декабря, 09:23

Из-за дефицита товаров в Ростовской области ускорилась инфляция

Из-за дефицита товаров в Ростовской области ускорилась инфляция

26 декабря 2024, 06:40
Фото: 1MI.
В Ростовской области зафиксировали рост инфляции. По данным Центрального банка, этот показатель увеличился до 8,65% по сравнению с предыдущим месяцем.

В октябре инфляция составляла 8,35%. За месяц она подскочила на 0,3 единицы. Причиной такого резкого роста назвали дефицит товаров на Дону. В регионе стало меньше предложений, а издержки производителей продуктов питания увеличились.

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Однако по сравнению с инфляцией по Южному федеральному округу (8,77%) и по России (8,88%) в Ростовской области она поднялась не так уж и сильно.

Ранее стало известно, насколько подорожали разные марки бензина за год, с декабря 2023-го. Некоторые из них увеличились в цене сразу на 20%.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Инфляция#Росстат#Цены на бензин
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