Из-за дефицита товаров в Ростовской области ускорилась инфляция

Posted 26 декабря, 06:40
Published 26 декабря, 06:40
Modified 26 декабря, 09:23
Updated 26 декабря, 09:23
В октябре инфляция составляла 8,35%. За месяц она подскочила на 0,3 единицы. Причиной такого резкого роста назвали дефицит товаров на Дону. В регионе стало меньше предложений, а издержки производителей продуктов питания увеличились.
Однако по сравнению с инфляцией по Южному федеральному округу (8,77%) и по России (8,88%) в Ростовской области она поднялась не так уж и сильно.
Ранее стало известно, насколько подорожали разные марки бензина за год, с декабря 2023-го. Некоторые из них увеличились в цене сразу на 20%.