МЧС объявило ракетную опасность в Таганроге 26 декабря

Posted 26 декабря, 13:08
Published 26 декабря, 13:08
Modified 26 декабря, 13:10
Updated 26 декабря, 13:10
Местных жителей попросили спуститься на нижние этажи или в подвалы. Примерно в это же время глава администрации Таганрога Светлана Камублова оповестила об опасности население через telegram-канал.
— Внимание! Угроза атаки БПЛА! Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал, — сказано в сообщении. — Найдите место без окон, сядьте на пол.
Угрозу отменили примерно через полчаса.
Ранее Таганрог попадал под ракетную атаку две недели назад, 11 декабря. Тогда ВС РФ сбили и отклонили с курса американские ATACMS. В результате падения обломков пострадали служащие на военном аэродроме, повреждения получили котельная и полтора десятка автомобилей.
Ответ последовал спустя пару дней. По информации Минобороны, беспилотниками ударили по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса