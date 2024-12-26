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Posted 26 декабря, 13:08

Published 26 декабря, 13:08

Modified 26 декабря, 13:10

Updated 26 декабря, 13:10

МЧС объявило ракетную опасность в Таганроге 26 декабря

МЧС объявило ракетную опасность в Таганроге 26 декабря

26 декабря 2024, 13:08
Фото: mil.ru. МЧС объявило ракетную опасность в Таганроге 26 декабря
В Таганроге объявили ракетную опасность днем 26 декабря. МЧС разослали уведомления около 15.30 мск.

Местных жителей попросили спуститься на нижние этажи или в подвалы. Примерно в это же время глава администрации Таганрога Светлана Камублова оповестила об опасности население через telegram-канал.

— Внимание! Угроза атаки БПЛА! Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал, — сказано в сообщении. — Найдите место без окон, сядьте на пол.
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Угрозу отменили примерно через полчаса.

Ранее Таганрог попадал под ракетную атаку две недели назад, 11 декабря. Тогда ВС РФ сбили и отклонили с курса американские ATACMS. В результате падения обломков пострадали служащие на военном аэродроме, повреждения получили котельная и полтора десятка автомобилей.

Ответ последовал спустя пару дней. По информации Минобороны, беспилотниками ударили по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса

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