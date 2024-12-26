Модульбанк поможет селлерам оптимизировать визуальный контент

В современном мире, где конкуренция на онлайн-площадках высока, качественный визуальный контент необходим каждой компании. Он помогает товару выделиться среди других и создаёт положительное первое впечатление, что увеличивает вероятность покупки. Профессиональные и яркие изображения делают продукт более привлекательным, помогая покупателю лучше его представить. Это, в свою очередь, укрепляет доверие к продавцу и товару. Об этом пишет портал newsnn.ru.