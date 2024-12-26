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Posted 26 декабря, 12:23

Published 26 декабря, 12:23

Modified 26 декабря, 12:23

Updated 26 декабря, 12:23

Модульбанк поможет селлерам оптимизировать визуальный контент

Модульбанк поможет селлерам оптимизировать визуальный контент

26 декабря 2024, 12:23
Фото: 1MI.
Модульбанк запускает новый сервис для тестирования визуального контента — «А/Б-тесты». Он поможет селлерам с оптимизацией изображений на карточках товаров.

В современном мире, где конкуренция на онлайн-площадках высока, качественный визуальный контент необходим каждой компании. Он помогает товару выделиться среди других и создаёт положительное первое впечатление, что увеличивает вероятность покупки. Профессиональные и яркие изображения делают продукт более привлекательным, помогая покупателю лучше его представить. Это, в свою очередь, укрепляет доверие к продавцу и товару. Об этом пишет портал newsnn.ru.

Для создания качественного визуального контента существует множество инструментов: графические и видеоредакторы (Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro), программы для создания инфографики (Infogram, Piktochart), сервисы для обработки RAW-изображений (Adobe Lightroom, Capture One), стоковые фотоплатформы (Shutterstock, iStock) и дизайнерские платформы (Figma, Zeplin).

A/B-тестирование фотографий — стандартный инструмент интернет-маркетологов. Оно широко используется в цифровом маркетинге для оптимизации визуального контента и повышения эффективности маркетинговых кампаний. Этот метод постоянно совершенствуется благодаря новым технологиям и аналитическим инструментам.

Существуют также бесплатные инструменты, например Google Optimize, который позволяет проводить тестирование на веб-сайтах. В России подобный бесплатный сервис «А/Б-тесты» запустил Модульбанк. Он позволяет продавцам бесплатно тестировать фотографии для карточек товаров на маркетплейсах и выбирать наиболее подходящие варианты. Результаты тестирования, которое можно настроить в рамках рекламной кампании, обещают быть точными и прозрачными. Существует также возможность отслеживания результатов по конкретной фразе или за определённый период тестирования.

Концепция A/B-тестирования своими корнями уходит в статистику. Однако широкое распространение в маркетинге она получила лишь в конце 1990-х годов.

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