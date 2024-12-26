На 20% подскочил в цене бензин в Ростовской области

Топливо марки АИ-95 теперь обходится почти в 62 рубля (на 9,8% больше, чем в декабре 2023 года). За литр АИ-92 просят 55,7 рубля (на 9,7% дороже), а за дизель — 63,5 рубля (на 7,9% больше).