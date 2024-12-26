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Posted 26 декабря, 06:15

Published 26 декабря, 06:15

Modified 26 декабря, 06:15

Updated 26 декабря, 06:15

На 20% подскочил в цене бензин в Ростовской области

На 20% подскочил в цене бензин в Ростовской области

26 декабря 2024, 06:15
Фото: 1MI. На 20% подскочил в цене бензин в Ростовской области
За год стоимость бензина увеличилась на 20,2% в России, в том числе в Ростовской области. По данным Росстата, в среднем к 23 декабрю цена на АИ-98 в донском регионе достигла 79 рублей.

Топливо марки АИ-95 теперь обходится почти в 62 рубля (на 9,8% больше, чем в декабре 2023 года). За литр АИ-92 просят 55,7 рубля (на 9,7% дороже), а за дизель — 63,5 рубля (на 7,9% больше).

Средняя цена бензина относительно прошлого года выросла на 11% (до 62 рублей) — за счет небольших показателей по приросту в стоимости АИ-92 и АИ-95. Однако увеличение ценника на АИ-98 сразу на 20,2% увеличило общий показатель.

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Еще дороже среди регионов ЮФО бензин оказался в Республике Крым (чуть больше 73 рублей), Адыгее (68,7 рубля), городе Севастополе (68 рублей) и в Краснодарском крае (62,5 рублей). Самые низкие цены зафиксировали в Калмыкии и Волгоградской области (61 рубль), а также в Астраханской области (61,6 рубля).

Ранее власти заявили, что ситуация с топливом на Дону стабильна.

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