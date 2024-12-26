На Дону нашли замену арестованному главе Минтранса, а Таганрог пугают атаками с неба

Также выросли цены на хранение эвакуированной машины на спецстоянке. Тариф зависит от категории автомобиля. Так, владельцам машин категории A нужно будет отдать 12,67 рубля за час, для В и D весом до 3,5 тонны — 25,49 рубля, для D массовый более 3,5 тонны, а также С и Е — 50,97 рубля. При этом за негабаритные автомобили придется отдать 76,24 рубля в час (в 2024 — 72,06 рубля).