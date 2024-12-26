На Дону нашли замену арестованному главе Минтранса, а Таганрог пугают атаками с неба

Posted 26 декабря, 15:42
Published 26 декабря, 15:42
Modified 26 декабря, 15:44
Updated 26 декабря, 15:44
С начала 2025 года в донской столице вырастет стоимость эвакуации машин. Так, транспортировка одного автомобиля на специальную площадку с 1 января обойдется водителям в 3860,37 рублей. Это — на 212 рублей выше, чем в 2024 году.
Также выросли цены на хранение эвакуированной машины на спецстоянке. Тариф зависит от категории автомобиля. Так, владельцам машин категории A нужно будет отдать 12,67 рубля за час, для В и D весом до 3,5 тонны — 25,49 рубля, для D массовый более 3,5 тонны, а также С и Е — 50,97 рубля. При этом за негабаритные автомобили придется отдать 76,24 рубля в час (в 2024 — 72,06 рубля).
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь назначил нового замгубернатора и главу Минтранса региона. Теперь эту должность занимает Алена Беликова.
Врио губернатора сообщил, что Беликова имеет образование в транспортной сфере и опыт работы в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области. Также ранее она возглавляла два автовокзала и выиграла конкурс «Лидеры России».
Напомним, что бывшего главу министерства транспорта Виталия Кушнарева задержали в конце осени. Выяснилось, что он был замешан в коррупции, а также незаконно держал у себя дома пистолет.
26 декабря в Таганроге объявили ракетную опасность. Об этом уведомили жителей Ростовской области МЧС в 15.30 мск.
Тем временем в телеграмм-канале главы города Светланы Камбуловой появилось сообщение об угрозе атаки БПЛА. Горожан попросили не паниковать, а также по возможности спуститься на нижние этажи, подвалы или в места, где нет окон.
Позже, примерно через полчаса, угрозу отменили.