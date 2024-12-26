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Posted 26 декабря, 13:59

Published 26 декабря, 13:59

Modified 26 декабря, 14:01

Updated 26 декабря, 14:01

Оглушительный вой сирен раздался в центре Ростова-на-Дону

Оглушительный вой сирен раздался в центре Ростова-на-Дону

26 декабря 2024, 13:59
Фото: Шедеврум. Оглушительный вой сирен раздался в центре Ростова-на-Дону
В центре Ростова раздался вой сирен днем 26 декабря. Система оповещения населения о ЧС сработала около 15.30 мск, в момент предупреждения о ракетной опасности в Таганроге.

По словам очевидцев, сирены завыли на центральных улицах города. А на Ленина даже включили устное предупреждение об атаке.

Также сигнал тревоги слышали в районе Сельмаша, Военведа и зоопарка на улице Зоологической.

— Были сирены, лично слышали, — пишут горожане в комментариях к постам в telegram-каналах.
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— В Мясниковском районе очень громко слышно, — добавляют другие.
— Сирен нет, но на предприятии людей вывели в убежище, — рассказывают пользователи мессенджера.

Ранее глава администрации Таганрога Светлана Камбулова призвала горожан прятаться в укрытиях, спускаться на нижние этажи и в подвалы, либо ложиться на пол в комнатах без окон.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Таганрог#Зоопарк#ЧС#Ракеты#Мясниковский район#Сирены#Укрытия#Светлана Камбулова#Сельмаш#Военвед
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