Оглушительный вой сирен раздался в центре Ростова-на-Дону

Posted 26 декабря, 13:59
Published 26 декабря, 13:59
Modified 26 декабря, 14:01
Updated 26 декабря, 14:01
По словам очевидцев, сирены завыли на центральных улицах города. А на Ленина даже включили устное предупреждение об атаке.
Также сигнал тревоги слышали в районе Сельмаша, Военведа и зоопарка на улице Зоологической.
— Были сирены, лично слышали, — пишут горожане в комментариях к постам в telegram-каналах.
— В Мясниковском районе очень громко слышно, — добавляют другие.
— Сирен нет, но на предприятии людей вывели в убежище, — рассказывают пользователи мессенджера.
Ранее глава администрации Таганрога Светлана Камбулова призвала горожан прятаться в укрытиях, спускаться на нижние этажи и в подвалы, либо ложиться на пол в комнатах без окон.