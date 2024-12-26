Охотники ликвидировали три выводка волков в Ростовской области

Posted 26 декабря, 14:47
Published 26 декабря, 14:47
Modified 26 декабря, 14:49
Updated 26 декабря, 14:49
Спикер объясняет, что главным условием для борьбы с хищниками в Ростовской области является наличие устойчивого снежного покрова. Это позволяет по следам на снегу определять места обитания волков и шакалов.
«А сейчас снега нет, поля открыты. Поэтому выявить, где обитают волки проблематично», — отмечает Андрей Жищенко.
По словам охотника, экстренных случаев, когда волки режут скот и попадаются на глаза людям, в населенных пунктах региона пока не зафиксировано.
«При отсутствии снега, основным рационом питания волков и шакалов являются мыши. Мышей на полях полно, поэтому никаких проблем охотничьим хозяйствам волки сейчас не доставляют», — объясняет собеседник.
Спикер подчеркивает, что с августа этого года было ликвидировано три выводка волков.
«Но это происходило в рабочем порядке при проверке привычных мест обитания хищников. Мы же из года в год этим занимаемся, и примерно знаем, где они выводятся», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что охотников в Ростовской области заставят сдавать экзамен.