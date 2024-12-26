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Posted 26 декабря, 14:47

Published 26 декабря, 14:47

Modified 26 декабря, 14:49

Updated 26 декабря, 14:49

Охотники ликвидировали три выводка волков в Ростовской области

Охотники ликвидировали три выводка волков в Ростовской области

26 декабря 2024, 14:47
Фото: Pxhere. Охотники ликвидировали три выводка волков в Ростовской области
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Эксклюзив
Председатель городского Общества охотников и рыболовов Андрей Жищенко сообщил RostovGazeta, что начиная с августа 2024 года в Ростовской области охотники ликвидировали три выводка волков.

Спикер объясняет, что главным условием для борьбы с хищниками в Ростовской области является наличие устойчивого снежного покрова. Это позволяет по следам на снегу определять места обитания волков и шакалов.

«А сейчас снега нет, поля открыты. Поэтому выявить, где обитают волки проблематично», — отмечает Андрей Жищенко.

По словам охотника, экстренных случаев, когда волки режут скот и попадаются на глаза людям, в населенных пунктах региона пока не зафиксировано.

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«При отсутствии снега, основным рационом питания волков и шакалов являются мыши. Мышей на полях полно, поэтому никаких проблем охотничьим хозяйствам волки сейчас не доставляют», — объясняет собеседник.

Спикер подчеркивает, что с августа этого года было ликвидировано три выводка волков.

«Но это происходило в рабочем порядке при проверке привычных мест обитания хищников. Мы же из года в год этим занимаемся, и примерно знаем, где они выводятся», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что охотников в Ростовской области заставят сдавать экзамен.

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