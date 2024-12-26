Опасная погода накроет Ростовскую область перед Новым годом

В период с 27 по 29 декабря в Ростове небо затянет облаками, но дождя или снега не предвидится. Небольшой ветер будет дуть в северном и северо-восточном направлениях со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. В этот период ростовчан ожидают ночные морозы до -3, но днем температура не превысит +1 градуса.