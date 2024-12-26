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Posted 26 декабря, 20:19

Published 26 декабря, 20:19

Modified 26 декабря, 20:21

Updated 26 декабря, 20:21

Перед Новым годом Ростовскую область накроет снег

Опасная погода накроет Ростовскую область перед Новым годом

26 декабря 2024, 20:19
Фото: 1MI. Перед Новым годом Ростовскую область накроет снег

Снег и мороз до -5 градусов накроют Ростовскую область перед Новым годом

В последние выходные дни перед Новым годом в Ростовской области синоптики прогнозируют похолодание до -5 градусов, снег и низкий уровень воды в Дону. Подробнее об этом сообщили в Северо-Кавказском УГМС.

В период с 27 по 29 декабря в Ростове небо затянет облаками, но дождя или снега не предвидится. Небольшой ветер будет дуть в северном и северо-восточном направлениях со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. В этот период ростовчан ожидают ночные морозы до -3, но днем температура не превысит +1 градуса.

Часть районов области в пятницу и последние выходные дни перед новогодними праздниками накроет снегопад. На проводах возможно налипание мокрого снега, а на дорогах будет гололед. В ночные и утренние часы в регионе ожидается изморозь, а воздух охладится до -5 градусов.

Кроме того, 27 и 28 декабря обмелеет устье Дона. Уровень воды, как сообщают синоптики, из-за ветрового сгона будет ниже нормы.

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До этого появилась информация о том, какая погода будет в донской столице в новогоднюю ночь.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Новый год#Снег#Дон#Мороз#Северо-Кавказское УГМС
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