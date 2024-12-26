Опасная погода накроет Ростовскую область перед Новым годом

Posted 26 декабря, 20:19
Published 26 декабря, 20:19
Modified 26 декабря, 20:21
Updated 26 декабря, 20:21
В период с 27 по 29 декабря в Ростове небо затянет облаками, но дождя или снега не предвидится. Небольшой ветер будет дуть в северном и северо-восточном направлениях со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. В этот период ростовчан ожидают ночные морозы до -3, но днем температура не превысит +1 градуса.
Часть районов области в пятницу и последние выходные дни перед новогодними праздниками накроет снегопад. На проводах возможно налипание мокрого снега, а на дорогах будет гололед. В ночные и утренние часы в регионе ожидается изморозь, а воздух охладится до -5 градусов.
Кроме того, 27 и 28 декабря обмелеет устье Дона. Уровень воды, как сообщают синоптики, из-за ветрового сгона будет ниже нормы.