Пенсии в Ростове-на-Дону под угрозой: как узнать, кому и на сколько сократят выплаты

Пенсия у граждан, которые проживают в России на Крайнем Севере и на территориях, приравненных к нему, больше, чем у других пенсионеров. Кроме того, таким гражданам предоставляются и специальные льготы. Однако все это действует ровно до тех пор, пока пенсионер не переехал на ПМЖ в другой регион РФ. В этом случае выплаты могут сократиться, если пенсионер не наработал северный стаж в нужном объеме.