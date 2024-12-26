Пенсии в Ростове-на-Дону под угрозой: как узнать, кому и на сколько сократят выплаты

Posted 26 декабря, 04:55
Published 26 декабря, 04:55
Modified 26 декабря, 04:57
Updated 26 декабря, 04:57
По каким причинам пенсия может оказаться меньше той суммы, на которую рассчитывает пожилой ростовчанин? Это может произойти, например, если гражданин утратил право на льготы либо накопил долги или даже устроился на официальную работу. Причиной может быть даже некорректное оформление документов перед их подачей в Социальный фонд России.
Иван Соловьев, заслуженный юрист РФ, в беседе с агентством «Прайм» подчеркнул, что в случае выявления ошибки в расчете пенсия может уменьшаться на протяжении нескольких месяцев.
«Ошибка может быть обнаружена на этапе мониторинга или в рамках ревизии. Сама ошибка может иметь и математическую природу: например, если неправильные данные в систему внес оператор, допустим некорректно указал стаж. Безусловно, вина в этом случае будет не на стороне пенсионера, поэтому требовать с него возврата переплаты никто не будет. Но уже в следующем месяце он заметит, что пенсия ему пришла в меньшем размере», — предупреждает эксперт.
В Ростове-на-Дону пенсионеры, как и во всей России, могут получать к пенсии прибавку, если у них на содержании находятся члены семьи, считающиеся нетрудоспособными:
Таким образом, если иждивенец утрачивает свой статус, то право на доплату пенсионер теряет. Это может произойти, если студент, считавшийся иждивенцем, достигает возраста 24 лет либо переходит с дневной формы обучения на заочную.
Виктор Ляшок, ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, в беседе с «РИА Новости» уточнил: те граждане пенсионного возраста, у которых есть иждивенцы, в 2024 году могут каждый месяц получать по 2,7 тысячи рублей в виде доплаты к пенсии.
«Эта сумма — примерно третья часть от суммы фиксированной выплаты, которая идет к пенсии, точнее к ее страховой части. И эту сумму можно получать на каждого иждивенца, который есть у пенсионера, но максимум их должно быть трое», — отмечает эксперт.
Пенсия у граждан, которые проживают в России на Крайнем Севере и на территориях, приравненных к нему, больше, чем у других пенсионеров. Кроме того, таким гражданам предоставляются и специальные льготы. Однако все это действует ровно до тех пор, пока пенсионер не переехал на ПМЖ в другой регион РФ. В этом случае выплаты могут сократиться, если пенсионер не наработал северный стаж в нужном объеме.
Что такое северный стаж?
Это проживание и работа на Крайнем Севере и территориях, приравненных к нему, на протяжении 15 и 20 лет соответственно. Кроме того, есть еще и страховой стаж, который для мужчин составляет 25 лет, для женщин — 20.
Ольга Епифанова, арбитражный управляющий Министерства юстиции РФ, в беседе с «Газетой.ru» отметила: если пенсионер проработал на Крайнем Севере минимум 15 лет и это зафиксировано в стаже, то размер его надбавки к пенсии может составить 50% от суммы фиксированной выплаты. В 2024 году это чуть более 4 тысяч рублей. Если пенсионер отработал в местности, приравненной к Крайнему Северу, как минимум 20 лет, размер надбавки к пенсии для него составит 2,4 тысячи рублей — это 30%.
«Перечисленные доплаты пенсионер будет иметь право получать даже в том случае, если переедет в другой российский регион. Районный коэффициент по своему размеру варьируется — в зависимости от конкретного региона он может составлять и 1,15, и 2. При этом, если пенсионер переезжает с Севера в другой регион, надбавки он лишается», — предупредила эксперт.
В 2024 году, как отметила Епифанова, оформление надбавок за северный стаж стало более простым процессом. Положенные суммы начисляются пенсионерам автоматически, без необходимости подавать заявления и пакеты документов.
Некоторые категории граждан пенсионного возраста могут пользоваться определенным набором соцльгот от государства. Есть и другой вариант — можно отказаться от самих льгот в их натуральном виде в пользу финансовой компенсации. Если выбран этот вариант, то пособие по размеру, соответственно, сокращается.
Начиная с 2024 года граждане, относящиеся к льготным категориям, пользуются скидкой при оплате услуг ЖКХ. Размер скидки варьируется от 30 до 50%. Из государственного бюджета эти деньги перечисляются напрямую организациям, которые предоставляют ресурсы.
Если пенсионер работает официально, по договору, то ему начисляется пенсия без учета индексации. Однако эти суммы не сгорают, а накапливаются, и доступ к ним пенсионер может получить после того, как уволится с места работы.
Еще одна причина, в силу которой может сократиться размер пенсии в Ростове-на-Дону, — наличие у пенсионера долгов, например по уплате штрафов, кредитам либо по налогам и даже по алиментам.
Однако в этом случае уменьшение пенсии не будет для гражданина сюрпризом, поскольку вычитать из нее определенную сумму начнут после вынесения судом соответствующего решения. И об этом пенсионер обязательно будет уведомлен.
Случается и так, что пенсии начисляются и выплачиваются по ошибке. Это происходит, если, к примеру, пенсионер лишился права на получение пенсии, однако своевременно об этом в Социальный фонд России не сообщил. Если это выяснится, то начисленные суммы будут взысканы через суд.
Если будет принято решение требовать от пенсионера возврата переплаты, то процесс может сильно затянуться. Многое будет зависеть от интересов самого пенсионера, его обстоятельств. Ключевым моментом будут оставаться отсутствие у пенсионера злого умысла и его добросовестность.
«В случае, если пенсионер направил подложные, фальшивые документы и сделал это намеренно, ситуация осложняется. Так, с пенсионера не просто потребуют вернуть переплату — в его отношении могут возбудить и уголовное дело по факту подделки документов и мошенничества», — предупреждает Иван Соловьев.
Для того, чтобы ростовчанин мог получать максимальную пенсию, она должна быть рассчитана с учетом всех без исключения периодов его трудовой биографии:
Далеко не всегда эти моменты корректно отражены в документе, а именно в выписке индивидуального лицевого счета. Так что корректность внесения нужно обязательно проверить и, конечно же, подтвердить — к примеру, дипломом об образовании, трудовой книжкой, справкой о зарплате.
Что будет, если не подать эти документы своевременно? Пенсию, конечно, начислят, но в меньшем размере. Немаловажно и то, что получить то, что было не выплачено, достаточно сложно.
Предположим, что пенсионер подготовил все необходимые для назначения пенсии документы и направил их в Социальный фонд России. Увы, и это не защищает от такой неприятности, как недоплата пенсий, поскольку данные из документов могут быть не учтены в рамках расчета выплат.
Ошибки, допущенные в документах, — это официальная причина в отказе учитывать их. На что это распространяется:
Таким образом, имеет смысл обратиться в Социальный фонд России еще до того, как запланирован выход на пенсию, — для уточнения требуемых документов и для проверки корректности их заполнения. Кто имеет право вносить правки? Делать это может исключительно та организация, где был выдан документ. В самых сложных случаях требуется обращение в суд с целью установления размера зарплаты за конкретный период или с целью установления факта реальной работы в той или иной компании.
Кстати, если в трудовой книжке есть исправления и зачеркивания либо если в ней отсутствует печать компании-работодателя, она может быть признана недействительной. Так что настоятельно рекомендуется проверять соответствие данных из нее другими документами, в том числе справками из архивов или налоговой.
Начиная с 2002 года, когда считается стаж, во внимание принимаются не зарплата и не стаж, а сумма сделанных страховых взносов. В этой связи индивидуальный лицевой счет желательно проверять регулярно, а работодатель должен своевременно вносить необходимые правки. Если этими рекомендациями пренебречь, появляется реальный риск недополучения всей суммы пенсии.
Выписку из ИЛС можно запрашивать самостоятельно — например, через сайт Социального фонда России или через «Госуслуги». Делать это желательно регулярно, и, если неточности все-таки обнаружатся, следует сразу же обращаться с просьбой внесения выявленных изменений в Соцфонд.
Чтобы сведения были исправлены, нужно будет представить ряд документов:
Это должны быть документы, способные подтвердить, что гражданин до 2002 года получал конкретную зарплату в конкретные периоды. Все эти документы должны быть корректно заполнены, без ошибок и неточностей.