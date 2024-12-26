Перед Новым годом в Ростове-на-Дону пойдет снег и ударит мороз

Posted 26 декабря, 07:11
Published 26 декабря, 07:11
Modified 26 декабря, 07:13
Updated 26 декабря, 07:13
Так, в четверг, 26 декабря, будет достаточно теплая, но очень влажная погода. В течение дня ожидается от +2 до +3 градусов Цельсия. Ближе к вечеру начнется дождь с небольшим снегом. Всего выпадет около 0,4 миллиметра осадков. Ветер северо-восточный 9 метров в секунду.
В пятницу, 27 декабря, ветер поменяет свое направление на восточное и усилится до 10 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до +1, а ночью — опустится до -1 градуса. Дождь пройдет преимущественно в ночное время.
В субботу, 28 декабря, осадков не ожидается. В этот день столбики термометров покажут от -2 до -1 градуса Цельсия. Скорость ветра составит 8 метров в секунду.
Ранее астрономы рассказали, что на Ростов-на-Дону обрушится шестичасовая магнитная буря.