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Posted 26 декабря, 07:11

Published 26 декабря, 07:11

Modified 26 декабря, 07:13

Updated 26 декабря, 07:13

В Ростове-на-Дону ожидается снег и похолодание до -2 градусов

Перед Новым годом в Ростове-на-Дону пойдет снег и ударит мороз

26 декабря 2024, 07:11
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростове-на-Дону ожидается снег и похолодание до -2 градусов
В ближайшие дни в Ростове-на-Дону синоптики прогнозируют резкое похолодание и небольшие осадки в виде снега и дождя.

Так, в четверг, 26 декабря, будет достаточно теплая, но очень влажная погода. В течение дня ожидается от +2 до +3 градусов Цельсия. Ближе к вечеру начнется дождь с небольшим снегом. Всего выпадет около 0,4 миллиметра осадков. Ветер северо-восточный 9 метров в секунду.

В пятницу, 27 декабря, ветер поменяет свое направление на восточное и усилится до 10 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до +1, а ночью — опустится до -1 градуса. Дождь пройдет преимущественно в ночное время.

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В субботу, 28 декабря, осадков не ожидается. В этот день столбики термометров покажут от -2 до -1 градуса Цельсия. Скорость ветра составит 8 метров в секунду.

Ранее астрономы рассказали, что на Ростов-на-Дону обрушится шестичасовая магнитная буря.

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