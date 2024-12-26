Перед Новым годом в Ростове-на-Дону пойдет снег и ударит мороз

Так, в четверг, 26 декабря, будет достаточно теплая, но очень влажная погода. В течение дня ожидается от +2 до +3 градусов Цельсия. Ближе к вечеру начнется дождь с небольшим снегом. Всего выпадет около 0,4 миллиметра осадков. Ветер северо-восточный 9 метров в секунду.