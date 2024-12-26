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Posted 26 декабря, 11:54

Published 26 декабря, 11:54

Modified 26 декабря, 11:56

Updated 26 декабря, 11:56

Перед Новым годом взлетели цены на икру в Ростовской области

Перед Новым годом взлетели цены на красную икру в Ростовской области

26 декабря 2024, 11:54
Фото: 1MI. Перед Новым годом взлетели цены на икру в Ростовской области
В Ростовской области перед Новым годом резко подорожала икра. В Центральном банке рассказали о причинах стремительного роста цен.

По мнению специалистов, икра лососевых рыб подорожала из-за увеличившихся затрат производителей. Это и повышенная оплата труда сотрудников, и транспортные расходы на поставщиков. При этом объем вылова и переработки рыбы в России снизились.

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Аналогичный рост цен наблюдается и на другие соленые и копченые рыбные деликатесы. К ним относят не только лосось, но и семга, горбуша, кета, дорадо и другие виды рыб.

Ранее RostovGazeta сообщала, насколько выросла инфляция в Ростовской области всего за один месяц и с чем это связано.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Инфляция#Новый год#Икра#Производители#Центральный банк
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