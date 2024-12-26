Перед Новым годом взлетели цены на красную икру в Ростовской области

Posted 26 декабря, 11:54
Published 26 декабря, 11:54
Modified 26 декабря, 11:56
Updated 26 декабря, 11:56
По мнению специалистов, икра лососевых рыб подорожала из-за увеличившихся затрат производителей. Это и повышенная оплата труда сотрудников, и транспортные расходы на поставщиков. При этом объем вылова и переработки рыбы в России снизились.
Аналогичный рост цен наблюдается и на другие соленые и копченые рыбные деликатесы. К ним относят не только лосось, но и семга, горбуша, кета, дорадо и другие виды рыб.
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