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Posted 26 декабря, 09:20

Published 26 декабря, 09:20

Modified 26 декабря, 09:22

Updated 26 декабря, 09:22

Подросток и женщина пострадали в лобовом ДТП с грузовиком под Ростовом

Подросток и женщина пострадали в лобовом ДТП с грузовиком под Ростовом

26 декабря 2024, 09:20
Фото: 1MI. Подросток и женщина пострадали в лобовом ДТП с грузовиком под Ростовом
На трассе в Ростовской области легковой автомобиль врезался в грузовик. В ДТП пострадали водитель и два пассажира — женщина и подросток, сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла вечером 25 декабря на автодороге «Новороссия» в Ростовской области. 41-летний водитель автомобиля Lada Granta при движении слишком близко подъехал к грузовому автомобиля Газон Next 3010 GD и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадал водитель и пассажиры отечественного легкового автомобиля — 38-летняя женщина и 16-летняя девушка. Все трое получили серьезные травмы и попали в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все детали инцидента.

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До этого школьник и его отец погибли в страшной аварии на трассе в Ростовской области. Подробнее о происшествии в материале RostovGazeta.

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