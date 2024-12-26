Подросток и женщина пострадали в лобовом ДТП с грузовиком под Ростовом

Posted 26 декабря, 09:20
Published 26 декабря, 09:20
Modified 26 декабря, 09:22
Updated 26 декабря, 09:22
Авария произошла вечером 25 декабря на автодороге «Новороссия» в Ростовской области. 41-летний водитель автомобиля Lada Granta при движении слишком близко подъехал к грузовому автомобиля Газон Next 3010 GD и столкнулся с ним.
В результате ДТП пострадал водитель и пассажиры отечественного легкового автомобиля — 38-летняя женщина и 16-летняя девушка. Все трое получили серьезные травмы и попали в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все детали инцидента.
До этого школьник и его отец погибли в страшной аварии на трассе в Ростовской области. Подробнее о происшествии в материале RostovGazeta.