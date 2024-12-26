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Posted 26 декабря, 08:52

Published 26 декабря, 08:52

Modified 26 декабря, 08:54

Updated 26 декабря, 08:54

Политолог Михайлов рассказал, почему на заводе «ГПЗ-10» в Ростове прошли обыски

Политолог Михайлов рассказал, почему на оборонном заводе в Ростове прошли обыски

26 декабря 2024, 08:52
Фото: Шедеврум. Политолог Михайлов рассказал, почему на заводе «ГПЗ-10» в Ростове прошли обыски
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Эксклюзив
Политолог Евгений Михайлов сообщил RostovGazeta, что абсолютно не удивлен обысками на предприятии «ГПЗ-10» в Ростове, руководство которого подозревают в хищении колоссальных средств в рамках гособоронзаказа.

Напомним, что информация об обысках на предприятии «ГПЗ-10» появилась 25 декабря.

Сообщалось, что оперативные мероприятия велись в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц завода, которых подозревают в хищении средств гособоронзаказа в размере 811 миллионов рублей.

«Вскрылось это не за один день. Планомерная работа велась давно», — отмечает Евгений Михайлов.
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Политолог напоминает и громкий случай в Таганроге, где на задействованном с контрактами предприятии тоже было выявлено хищение.

«После того, как пересажали часть верхушки в профильном министерстве, а эти люди согласовывали контракты, мы наблюдаем громкие уголовные дела по поставщикам. Это все связано. Вероятно, силовики ведут системную, целенаправленную работу по сокращению коррупции, по обнаружению прошлых хищений и изначально заложенных в контракты», — комментирует собеседник.

Однако, как считает эксперт, полностью ликвидировать коррупцию не удастся.

«Потому что это гигантские деньги! А вот сократить, взять большую часть под контроль и оздоровить ситуацию вполне возможно», — высказывает мнение политолог.
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