Политолог Михайлов рассказал, почему на оборонном заводе в Ростове прошли обыски

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Политолог Евгений Михайлов сообщил RostovGazeta, что абсолютно не удивлен обысками на предприятии «ГПЗ-10» в Ростове, руководство которого подозревают в хищении колоссальных средств в рамках гособоронзаказа.