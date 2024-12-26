Политолог Михайлов рассказал, почему на оборонном заводе в Ростове прошли обыски

Posted 26 декабря, 08:52
Published 26 декабря, 08:52
Modified 26 декабря, 08:54
Updated 26 декабря, 08:54
Напомним, что информация об обысках на предприятии «ГПЗ-10» появилась 25 декабря.
Сообщалось, что оперативные мероприятия велись в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц завода, которых подозревают в хищении средств гособоронзаказа в размере 811 миллионов рублей.
«Вскрылось это не за один день. Планомерная работа велась давно», — отмечает Евгений Михайлов.
Политолог напоминает и громкий случай в Таганроге, где на задействованном с контрактами предприятии тоже было выявлено хищение.
«После того, как пересажали часть верхушки в профильном министерстве, а эти люди согласовывали контракты, мы наблюдаем громкие уголовные дела по поставщикам. Это все связано. Вероятно, силовики ведут системную, целенаправленную работу по сокращению коррупции, по обнаружению прошлых хищений и изначально заложенных в контракты», — комментирует собеседник.
Однако, как считает эксперт, полностью ликвидировать коррупцию не удастся.
«Потому что это гигантские деньги! А вот сократить, взять большую часть под контроль и оздоровить ситуацию вполне возможно», — высказывает мнение политолог.