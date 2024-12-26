После ареста министра Кушнарева в Ростовской области назначили главу Минтранса

Posted 26 декабря, 12:51
Published 26 декабря, 12:51
Modified 26 декабря, 12:53
Updated 26 декабря, 12:53
Слюсарь уточнил, что Беликова имеет образование в транспортной сфере. Он также сообщил, что ранее замгубернатора работала в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области, а до этого была главой местного автовокзала.
В 2023 году новый министр транспорта заняла должность главы нового центрального автовокзала в Ростове и контролировала вопросы как работы по ремонту, так подбор сотрудников. О Беликовой также известно, что она стала победителем конкурса «Лидеры России».
Напомним, что бывшего главу Минтранса Виталия Кушнарева задержали в конце осени 2024 года. В отношении чиновника возбудили дела по статьям о крупной взятке и неправомерном хранении оружия.
9 декабря стало известно, что врио губернатора региона подписал указ об увольнении Кушнарева. Его обязанности до назначения Алены Беликовой исполняла Инна Володина.