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Posted 26 декабря, 12:51

Published 26 декабря, 12:51

Modified 26 декабря, 12:53

Updated 26 декабря, 12:53

Стало известно, кто возглавил Минтранс Ростовской области после Виталия Кушнарева

После ареста министра Кушнарева в Ростовской области назначили главу Минтранса

26 декабря 2024, 12:51
Фото: vk.com/aobelikova. Стало известно, кто возглавил Минтранс Ростовской области после Виталия Кушнарева

Министром транспорта и замгубернатора Ростовской области стала Алена Беликова

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь назначил нового замгубернатора и главу Минтранса региона. Теперь эту должность занимает Алена Беликова. Информация об этом появилась в его телеграмм-канале.

Слюсарь уточнил, что Беликова имеет образование в транспортной сфере. Он также сообщил, что ранее замгубернатора работала в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области, а до этого была главой местного автовокзала.

В 2023 году новый министр транспорта заняла должность главы нового центрального автовокзала в Ростове и контролировала вопросы как работы по ремонту, так подбор сотрудников. О Беликовой также известно, что она стала победителем конкурса «Лидеры России».

Напомним, что бывшего главу Минтранса Виталия Кушнарева задержали в конце осени 2024 года. В отношении чиновника возбудили дела по статьям о крупной взятке и неправомерном хранении оружия.

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9 декабря стало известно, что врио губернатора региона подписал указ об увольнении Кушнарева. Его обязанности до назначения Алены Беликовой исполняла Инна Володина.

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