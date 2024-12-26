Приставы пытаются взыскать землю под бывшим кинотеатром «Россия» в Ростове

Posted 26 декабря, 05:54
Published 26 декабря, 05:54
Modified 26 декабря, 05:56
Updated 26 декабря, 05:56
Исковое заявление рассмотрели 18 декабря. Приставы указали в документах участок, расположенный в парке Горького, на улице Пушкинской, 52. Его площадь составляет почти четыре тысячи квадратных метров. Известно, что восемь лет назад там стоял бывший кинотеатр «Россия». Здание было признано аварийным еще в 2008 году, но с тех пор его реконструкцией так и не занялись.
Зато решили создать на его месте торговый центр. Однако и тут до дела не дошло: на практике бывший кинотеатр сровняли с землей, а участок остался пустовать за синим забором до сегодняшних дней.
Земля, которой заинтересовались приставы, принадлежит ПАО Киноконцертный комплекс «Русь». Именно оно должно стать ответчиком по иску. Но суд оставил иск без движения из-за нарушений требований. Представителю ФССП дали месяц на то, чтобы исправить их.
Ранее Арбитражный суд обязал компанию экс-депутата регионального парламента восстановить кинотеатр «Россия».