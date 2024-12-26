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Posted 26 декабря, 05:54

Published 26 декабря, 05:54

Modified 26 декабря, 05:56

Updated 26 декабря, 05:56

Приставы пытаются взыскать землю под бывшим кинотеатром «Россия» в Ростове

Приставы пытаются взыскать землю под бывшим кинотеатром «Россия» в Ростове

26 декабря 2024, 05:54
Фото: Rost.galis. Википедия. Приставы пытаются взыскать землю под бывшим кинотеатром «Россия» в Ростове
Федеральная служба судебных приставов направила иск в Арбитражный суд Ростовской области об обращении взыскания на земельный участок, находящийся под бывшим кинотеатром «Россия». Информация об этом размещена на сайте суда.

Исковое заявление рассмотрели 18 декабря. Приставы указали в документах участок, расположенный в парке Горького, на улице Пушкинской, 52. Его площадь составляет почти четыре тысячи квадратных метров. Известно, что восемь лет назад там стоял бывший кинотеатр «Россия». Здание было признано аварийным еще в 2008 году, но с тех пор его реконструкцией так и не занялись.

Зато решили создать на его месте торговый центр. Однако и тут до дела не дошло: на практике бывший кинотеатр сровняли с землей, а участок остался пустовать за синим забором до сегодняшних дней.

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Земля, которой заинтересовались приставы, принадлежит ПАО Киноконцертный комплекс «Русь». Именно оно должно стать ответчиком по иску. Но суд оставил иск без движения из-за нарушений требований. Представителю ФССП дали месяц на то, чтобы исправить их.

Ранее Арбитражный суд обязал компанию экс-депутата регионального парламента восстановить кинотеатр «Россия».

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