Приставы пытаются взыскать землю под бывшим кинотеатром «Россия» в Ростове

Исковое заявление рассмотрели 18 декабря. Приставы указали в документах участок, расположенный в парке Горького, на улице Пушкинской, 52. Его площадь составляет почти четыре тысячи квадратных метров. Известно, что восемь лет назад там стоял бывший кинотеатр «Россия». Здание было признано аварийным еще в 2008 году, но с тех пор его реконструкцией так и не занялись.