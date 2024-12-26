Психолог объяснил, откуда у ростовских школьников тяга к аромаингаляторам

«В аромаингаляторах ни родители, ни учителя не видят ничего запретного. Однако привязанность ребенка к аромаингалятору может свидетельствовать либо о наличии зависимости, либо о проблемах с дыханием. Некоторые дети вдыхают резкие запахи эфирных масел, потому что чувствуют прилив бодрости. Это говорит о сильной нагрузке ребенка», — говорит детский психолог.