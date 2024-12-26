Психолог объяснил, откуда у ростовских школьников тяга к аромаингаляторам

Posted 26 декабря, 10:47
Published 26 декабря, 10:47
Modified 26 декабря, 12:40
Updated 26 декабря, 12:40
В 2024 году школьники Ростовской области массово увлеклись вдыханием аромаингаляторов. Эти устройства, наполненные эфирными маслами, без ограничений продаются на маркетплейсах и стоят от 150 до 400 рублей. Аромаингаляторы кажутся безвредным развлечением, однако врачи бьют тревогу.
«Аромаингаляторы быстро набрали популярность в подростковой среде из-за внешнего сходства со „взрослыми“ вейпами. Это атрибут подражания, который дети хотят иметь, чтобы не отделяться от сверстников», — объясняет ростовский детский психолог Алексей Лукьянов.
Эксперт замечает, что популярности аромаингаляторов способствует их доступность и относительная безопасность.
«В аромаингаляторах ни родители, ни учителя не видят ничего запретного. Однако привязанность ребенка к аромаингалятору может свидетельствовать либо о наличии зависимости, либо о проблемах с дыханием. Некоторые дети вдыхают резкие запахи эфирных масел, потому что чувствуют прилив бодрости. Это говорит о сильной нагрузке ребенка», — говорит детский психолог.
Алексей Лукьянов советует родителям, чьи дети часто используют аромаингалятор, присмотреться к поведению, состоянию здоровья и ребенка и при необходимости обратиться к специалисту.
Тут скорее стадный эффект, аналогия с устройствами для курения, доступность и мнимая безвредность или даже польза
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