rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 10:47

Published 26 декабря, 10:47

Modified 26 декабря, 12:40

Updated 26 декабря, 12:40

Психолог объяснил, откуда у ростовских школьников тяга к аромаингаляторам

Психолог объяснил, откуда у ростовских школьников тяга к аромаингаляторам

26 декабря 2024, 10:47
Фото: rostovgazeta.ru. Психолог объяснил, откуда у ростовских школьников тяга к аромаингаляторам
Сюжет
Эксклюзив
Аромаингаляторы стали для школьников аналогом запретных вейпов, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский детский психолог Алексей Лукьянов.

В 2024 году школьники Ростовской области массово увлеклись вдыханием аромаингаляторов. Эти устройства, наполненные эфирными маслами, без ограничений продаются на маркетплейсах и стоят от 150 до 400 рублей. Аромаингаляторы кажутся безвредным развлечением, однако врачи бьют тревогу.

«Аромаингаляторы быстро набрали популярность в подростковой среде из-за внешнего сходства со „взрослыми“ вейпами. Это атрибут подражания, который дети хотят иметь, чтобы не отделяться от сверстников», — объясняет ростовский детский психолог Алексей Лукьянов.

Эксперт замечает, что популярности аромаингаляторов способствует их доступность и относительная безопасность.

На трассе М-4 в Ростовской области в грузовике нашли 24 тысячи пачек сигарет
Узнать подробнее

«В аромаингаляторах ни родители, ни учителя не видят ничего запретного. Однако привязанность ребенка к аромаингалятору может свидетельствовать либо о наличии зависимости, либо о проблемах с дыханием. Некоторые дети вдыхают резкие запахи эфирных масел, потому что чувствуют прилив бодрости. Это говорит о сильной нагрузке ребенка», — говорит детский психолог.

Алексей Лукьянов советует родителям, чьи дети часто используют аромаингалятор, присмотреться к поведению, состоянию здоровья и ребенка и при необходимости обратиться к специалисту.

Тут скорее стадный эффект, аналогия с устройствами для курения, доступность и мнимая безвредность или даже польза

Ранее RostovGazeta писала о том, что алкоголь в Ростове могут начать продавать по QR-коду на Госуслугах.

Читайте также:
Больше 2000 бутылок паленого алкоголя нашли у жителя ВолгодонскаДраки, алкоголь и загулы: знакомые рассказали о семье, где погиб младенец в ТаганрогеЗадержанный в Ростове мужчина напал с ножом на школьника
#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика