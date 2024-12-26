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Posted 26 декабря, 18:07

Published 26 декабря, 18:07

Modified 26 декабря, 18:09

Updated 26 декабря, 18:09

Риелтор объяснила, почему ростовчане активно скупают вторичное жилье за наличные

Риелтор объяснила, почему ростовчане активно скупают вторичное жилье за наличные

26 декабря 2024, 18:07
Фото: axazeano/Unsplash. Риелтор объяснила, почему ростовчане активно скупают вторичное жилье за наличные
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Эксклюзив
Рынок недвижимости в конце года оживился в Ростове, став достаточно активным. Продажи идут, только люди покупают жилье за наличные, сообщила RostovGazeta риелтор Елена Загоренко.

По информации сервиса «Яндекс.Недвижимость», из-за повышения ключевой ставки зафиксировано ослабление интереса к вторичному жилью. Однако ростовские риелторы не наблюдают падения интереса к «вторичке».

«Скорее, наоборот. Когда отменили господдержку, большой поток людей обратил внимание на хрущевки — наступило время для старого фонда. Люди хорошо покупают квартиры на вторичном рынке — и в старых домах, и в новых», — отмечает Елена Загоренко.
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Более того, по словам собеседницы, те ростовчане, которые за наличку планировали приобретать квартиру в новостройке, сегодня отдают приоритет вторичному жилью — с готовым ремонтом, куда можно сразу въехать и жить.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове аренда квартир может подорожать в новом году на 10-15%.

Аренда квартир в Ростове может подорожать на 10-15% в 2025 году
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