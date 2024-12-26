Риелтор объяснила, почему ростовчане активно скупают вторичное жилье за наличные

Posted 26 декабря, 18:07
Published 26 декабря, 18:07
Modified 26 декабря, 18:09
Updated 26 декабря, 18:09
По информации сервиса «Яндекс.Недвижимость», из-за повышения ключевой ставки зафиксировано ослабление интереса к вторичному жилью. Однако ростовские риелторы не наблюдают падения интереса к «вторичке».
«Скорее, наоборот. Когда отменили господдержку, большой поток людей обратил внимание на хрущевки — наступило время для старого фонда. Люди хорошо покупают квартиры на вторичном рынке — и в старых домах, и в новых», — отмечает Елена Загоренко.
Более того, по словам собеседницы, те ростовчане, которые за наличку планировали приобретать квартиру в новостройке, сегодня отдают приоритет вторичному жилью — с готовым ремонтом, куда можно сразу въехать и жить.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове аренда квартир может подорожать в новом году на 10-15%.