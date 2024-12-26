rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 16:48

Published 26 декабря, 16:48

Modified 26 декабря, 16:48

Updated 26 декабря, 16:48

Психолог объяснил, почему ростовчане выбирают детям славянские имена

Родители в Ростове стали массово выбирать необычные имена для детей: мнение психолога

26 декабря 2024, 16:48
Фото: Изображение Midjourney. Психолог объяснил, почему ростовчане выбирают детям славянские имена

Психолог объяснила, почему ростовчане массово дают детям славянские имена

Мода на славянские имена возрождает связь поколений, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский семейный психолог Маргарита Титова.

В декабре 2024 года ЗАГС Ростовской области назвал топ редких и популярных имен, которыми называли детей в донских семьях. Среди них: Анисахон, София, Варвара, Матвей.

«Возрождение моды на старинные славянские имена, которое мы наблюдаем в последние два-три года можно считать явным признаком попытки родителей с первых дней наделить ребенка уникальными чертами», — отмечает Маргарита Титова.

В Ростовской области родилась девочка, которую назвали очень редким и красивым именем
Узнать подробнее

По ее мнению, дончане, которые в 2024 году стали родителями, сами выросли в среде «универсальных» имен, хотят выделиться.

«Славянские имена в тот период, когда в страну ворвалась западная культура, считались устаревшими, незвучными. Все стремились дать ребенку понятое и простое имя. У современных родителей отношение к именам другое — так они стараются подчеркнуть характер ребенка», — добавляет семейный психолог.

Маргарита Титова добавляет, что в некоторых случаях появление в семье ребенка с редким славянским именем — это попытка связать поколения, назвав ребенка в честь родственника.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области родился мальчик, которому дали очень редкое и красивое имя.

Читайте также:
Пытались обмануть судьбу: как ростовские армяне в Нахичевани-на-Дону меняли именаВ Ростовской области родилась девочка с уникальным и красивым именем«Им земля нужна срочно»: жителям дома в Ростове приказали выселиться за пять дней
#Анна Ивченко#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика