Родители в Ростове стали массово выбирать необычные имена для детей: мнение психолога

Posted 26 декабря, 16:48
Published 26 декабря, 16:48
Modified 26 декабря, 16:48
Updated 26 декабря, 16:48
В декабре 2024 года ЗАГС Ростовской области назвал топ редких и популярных имен, которыми называли детей в донских семьях. Среди них: Анисахон, София, Варвара, Матвей.
«Возрождение моды на старинные славянские имена, которое мы наблюдаем в последние два-три года можно считать явным признаком попытки родителей с первых дней наделить ребенка уникальными чертами», — отмечает Маргарита Титова.
По ее мнению, дончане, которые в 2024 году стали родителями, сами выросли в среде «универсальных» имен, хотят выделиться.
«Славянские имена в тот период, когда в страну ворвалась западная культура, считались устаревшими, незвучными. Все стремились дать ребенку понятое и простое имя. У современных родителей отношение к именам другое — так они стараются подчеркнуть характер ребенка», — добавляет семейный психолог.
Маргарита Титова добавляет, что в некоторых случаях появление в семье ребенка с редким славянским именем — это попытка связать поколения, назвав ребенка в честь родственника.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области родился мальчик, которому дали очень редкое и красивое имя.