Родители в Ростове стали массово выбирать необычные имена для детей: мнение психолога

«Славянские имена в тот период, когда в страну ворвалась западная культура, считались устаревшими, незвучными. Все стремились дать ребенку понятое и простое имя. У современных родителей отношение к именам другое — так они стараются подчеркнуть характер ребенка», — добавляет семейный психолог.