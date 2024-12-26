Росгвардейцы из Ростовской области получат 400 тысяч рублей за участие в СВО

Помимо этого на Дону действуют более 30 региональных мер поддержки для участников спецоперации и членов их семей. В том числе и компенсация половины трат на оплату ЖКУ, газоснабжения, и бесплатная юридическая помощь, и кредитные каникулы, и освобождение от транспортного и земельных налогов.