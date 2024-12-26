Росгвардейцы из Ростовской области получат 400 тысяч рублей за участие в СВО

Posted 26 декабря, 04:49
Published 26 декабря, 04:49
Modified 26 декабря, 04:51
Updated 26 декабря, 04:51
Соответствующий документ врио губернатора Юрий Слюсарь подписал 23 декабря, но в силу он вступил только 25 числа, когда его опубликовали. Выплата распространяется на тех контрактников, которые заключили контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года.
При этом сумма не учитывается при исчислении среднедушевого дохода семьи военнослужащего для оказания мер соцсподдержки, предоставляемых за счет областного бюджета.
Помимо этого на Дону действуют более 30 региональных мер поддержки для участников спецоперации и членов их семей. В том числе и компенсация половины трат на оплату ЖКУ, газоснабжения, и бесплатная юридическая помощь, и кредитные каникулы, и освобождение от транспортного и земельных налогов.
Ранее RostovGazeta сообщала, во сколько Росгвардии обходится униформа.