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Posted 26 декабря, 04:49

Published 26 декабря, 04:49

Modified 26 декабря, 04:51

Updated 26 декабря, 04:51

Росгвардейцы из Ростовской области получат 400 тысяч рублей за участие в СВО

Росгвардейцы из Ростовской области получат 400 тысяч рублей за участие в СВО

26 декабря 2024, 04:49
Фото: 1MI. Росгвардейцы из Ростовской области получат 400 тысяч рублей за участие в СВО
В Ростовской области росгвардейцы, подписавшие контракт на участие в СВО, получат единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей. Постановление опубликовано на сайте правовой информации региона.

Соответствующий документ врио губернатора Юрий Слюсарь подписал 23 декабря, но в силу он вступил только 25 числа, когда его опубликовали. Выплата распространяется на тех контрактников, которые заключили контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года.

При этом сумма не учитывается при исчислении среднедушевого дохода семьи военнослужащего для оказания мер соцсподдержки, предоставляемых за счет областного бюджета.

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Помимо этого на Дону действуют более 30 региональных мер поддержки для участников спецоперации и членов их семей. В том числе и компенсация половины трат на оплату ЖКУ, газоснабжения, и бесплатная юридическая помощь, и кредитные каникулы, и освобождение от транспортного и земельных налогов.

Ранее RostovGazeta сообщала, во сколько Росгвардии обходится униформа.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#СВО#Налоги#Росгвардия#Компенсация#Выплата#Юрий Слюсарь#Юридическая помощь
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