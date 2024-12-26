Ростовчанин получил два года колонии после смертельного ДТП с пожаром

Posted 26 декабря, 17:48
Published 26 декабря, 17:48
Modified 26 декабря, 17:50
Updated 26 декабря, 17:50
Сообщается, что инцидент со смертельным исходом произошел в июле 2023 года на Левобережной улице. Водитель грузовика протаранил легковой автомобиль, который ехал в попутном направлении. После столкновения легковушка загорелась.
К сожалению, пассажир, находившийся в машине в момент возгорания, погиб на месте. Водителя легкового автомобиля пытались спасти врачи, однако было уже поздно: от полученных травм он скончался.
В итоге суд приговорил виновного к двум годам отбывания в колонии-поселении. На такой же срок его лишили права водить транспортные средства.