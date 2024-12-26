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Posted 26 декабря, 17:48

Published 26 декабря, 17:48

Modified 26 декабря, 17:50

Updated 26 декабря, 17:50

Ростовчанин получил два года колонии после смертельного ДТП с пожаром

Ростовчанин получил два года колонии после смертельного ДТП с пожаром

26 декабря 2024, 17:48
Фото: Изображение Midjourney.
В Ростове-на-Дону вынесли приговор водителю грузовика, который стал виновником смерти двух человек. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Сообщается, что инцидент со смертельным исходом произошел в июле 2023 года на Левобережной улице. Водитель грузовика протаранил легковой автомобиль, который ехал в попутном направлении. После столкновения легковушка загорелась.

К сожалению, пассажир, находившийся в машине в момент возгорания, погиб на месте. Водителя легкового автомобиля пытались спасти врачи, однако было уже поздно: от полученных травм он скончался.

В итоге суд приговорил виновного к двум годам отбывания в колонии-поселении. На такой же срок его лишили права водить транспортные средства.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#ДТП#Прокуратура#Пожар#Транспорт#Авария#Происшествия
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