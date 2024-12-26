Серийного поджигателя машин задержали в Ростовской области

Posted 26 декабря, 08:00
Published 26 декабря, 08:00
Modified 26 декабря, 08:02
Updated 26 декабря, 08:02
Подозреваемым оказался 18-летний местный житель. По версии правоохранителей, парень занимался поджогами несколько месяцев. По ночам он устраивал пожары на парковке перед многоквартирными домами.
После очередного поджога один из владельцев машины обратился в полицию. Вскоре подозреваемого задержали. Предположительно, всего он спалил дотла 10 автомобилей. Все они не подлежат восстановления. Сумма ущерба превысила четыре миллиона рублей.
В отношении парня возбуждены уголовные дела по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. На время расследования юношу отправили в СИЗО.
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