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Posted 26 декабря, 08:00

Published 26 декабря, 08:00

Modified 26 декабря, 08:02

Updated 26 декабря, 08:02

Серийного поджигателя машин задержали в Ростовской области

Серийного поджигателя машин задержали в Ростовской области

26 декабря 2024, 08:00
Фото: Шедеврум. Серийного поджигателя машин задержали в Ростовской области
В городе Волгодонске задержали подозреваемого в ночных поджогах автомобилей. Об этом 26 декабря сообщили в региональном ГУ МВД.

Подозреваемым оказался 18-летний местный житель. По версии правоохранителей, парень занимался поджогами несколько месяцев. По ночам он устраивал пожары на парковке перед многоквартирными домами.

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По ночам он устраивал пожары на парковке перед многоквартирными домами.
По ночам он устраивал пожары на парковке перед многоквартирными домами.
По ночам он устраивал пожары на парковке перед многоквартирными домами.. Фото: vk.com/gumvdro

После очередного поджога один из владельцев машины обратился в полицию. Вскоре подозреваемого задержали. Предположительно, всего он спалил дотла 10 автомобилей. Все они не подлежат восстановления. Сумма ущерба превысила четыре миллиона рублей.

В отношении парня возбуждены уголовные дела по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. На время расследования юношу отправили в СИЗО.

Ранее пожилой мужчина запустил фейерверк в отделении банка в Ростове.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Волгодонск#МВД#СИЗО#Автомобили#Уголовное дело
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