Школьники из Таганрога прятались под партами после сигнала воздушной опасности

Posted 26 декабря, 13:57
Published 26 декабря, 13:57
Modified 26 декабря, 13:59
Updated 26 декабря, 13:59
Напомним, что объявление об опасности с воздуха поступило в четверг, 26 декабря, в 15.30 мск. Через полчаса угрозу отменили.
В паблике появились снимки, на которых видно, как обучающиеся одной из школ в Таганроге прячутся под партами.
«Жители также жалуются на по-прежнему закрытые убежища», — добавили в посте.
Ранее в Ростовской области во время атаки беспилотников 23 декабря многие жители пытались укрыться в подвальных помещениях. Однако, как сообщили горожане, спрятаться было негде. По их словам, укрытия были либо заперты на ключ, либо находились в плохих условиях.
Также появилась информация о том, что в многоэтажках Таганрога начали устанавливать домофоны, которые будут автоматически впускать людей в убежища.