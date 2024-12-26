Школьники из Таганрога прятались под партами после сигнала воздушной опасности

Ранее в Ростовской области во время атаки беспилотников 23 декабря многие жители пытались укрыться в подвальных помещениях. Однако, как сообщили горожане, спрятаться было негде. По их словам, укрытия были либо заперты на ключ, либо находились в плохих условиях.