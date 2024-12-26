rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 13:57

Published 26 декабря, 13:57

Modified 26 декабря, 13:59

Updated 26 декабря, 13:59

Школьники из Таганрога прятались под партами после объявления воздушной опасности

Школьники из Таганрога прятались под партами после сигнала воздушной опасности

26 декабря 2024, 13:57
Фото: Шедеврум. Школьники из Таганрога прятались под партами после объявления воздушной опасности
После того, как глава Таганрога Светлана Камбулова объявила об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов, появилась информация о том, как в одной из местных школ обезопасили обучающихся. Фотографии появились в телеграмм-канале «Это Ростов».

Напомним, что объявление об опасности с воздуха поступило в четверг, 26 декабря, в 15.30 мск. Через полчаса угрозу отменили.

В паблике появились снимки, на которых видно, как обучающиеся одной из школ в Таганроге прячутся под партами.

«Жители также жалуются на по-прежнему закрытые убежища», — добавили в посте.
Домофоны в Ростовской области будут открывать двери в убежища автоматически
Узнать подробнее
Школьники из Таганрога прятались под партами после объявления воздушной опасности
Школьники из Таганрога прятались под партами после объявления воздушной опасности. Фото: t.me/etorostov

Ранее в Ростовской области во время атаки беспилотников 23 декабря многие жители пытались укрыться в подвальных помещениях. Однако, как сообщили горожане, спрятаться было негде. По их словам, укрытия были либо заперты на ключ, либо находились в плохих условиях.

Также появилась информация о том, что в многоэтажках Таганрога начали устанавливать домофоны, которые будут автоматически впускать людей в убежища.

Читайте также:
Жители Ростовской области после атаки дронов потребовали убежищ на улицахЖители Ростовской области массово жалуются на закрытые убежища во время атакГлава Таганрога Камбулова объявила угрозу атаки БПЛА
#Милана Белкина#Ростовская область#Таганрог#Транспорт#Убежища#Школы#Безопасность#Светлана Камбулова
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика