«SHOT Проверка» изучила вопрос безопасности новогодних атрибутов

«Кишечная палочка развивается, если продукты просрочены или оборудование не поддерживает правильный температурный режим», — заявила кандидат наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова. В преддверии праздников она рекомендовала не пренебрегать этими рисками и тщательно выбирать места для приобретения готовой еды. Эксперт отметила, что термометр на витрине с салатами не должен показывать выше 6 градусов, а также подчеркнула: если в магазине большая проходимость, салаты не успевают испортиться. Важно обращать внимание на маркировку при фасовке: у салатов короткий срок годности.