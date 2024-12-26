«SHOT Проверка» изучила вопрос безопасности новогодних атрибутов

Posted 26 декабря, 16:28
Published 26 декабря, 16:28
Modified 26 декабря, 16:29
Updated 26 декабря, 16:29
Объединившись с сотрудниками МЧС, ведущие рассмотрели пожарную безопасность елок, а в студии провели тестирование весовых новогодних блюд из магазинов на вкус и безопасность. Также были подведены итоги 2024 года в виде рейтинга наиболее серьезных нарушений, которые «SHOT Проверка» выявила во время работы.
«Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда новогодняя атрибутика становится причиной бытовых пожаров», — рассказал старший инспектор отдела УНПР ГУ МЧС России по Москве Александр Красниченко, который стал участником эксперимента по установлению пожарной безопасности ёлок. Он подчеркнул, что искусственные ёлки из дешёвых материалов быстро горят, выделяя токсичный дым, в то время как качественные огнеупорные модели оставляют время эвакуироваться.
Примечательно, что на безопасность ёлок влияние оказывают материалы и условия эксплуатации. Устанавливая их дома, важно выполнять правила пожарной безопасности и не оставлять без присмотра гирлянды и свечи.
Ведущие «SHOT Проверки» также устроили дегустацию пяти салатов оливье из сетевых магазинов, передав эти образцы на анализ в лабораторию.
Результаты вызвали шок: во всех образцах была выявлена кишечная палочка. Эксперт лаборатории отметила, что это результат нарушения технологии приготовления и хранения.
«Кишечная палочка развивается, если продукты просрочены или оборудование не поддерживает правильный температурный режим», — заявила кандидат наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова. В преддверии праздников она рекомендовала не пренебрегать этими рисками и тщательно выбирать места для приобретения готовой еды. Эксперт отметила, что термометр на витрине с салатами не должен показывать выше 6 градусов, а также подчеркнула: если в магазине большая проходимость, салаты не успевают испортиться. Важно обращать внимание на маркировку при фасовке: у салатов короткий срок годности.
Пока ведущие ждали результатов проверки, они составили рейтинг наиболее громких нарушений 2024 года, итоги которого доступны для изучения в специальном новогоднем выпуске на всех площадках проекта, включая Telegram и VK.
«SHOT Проверка» продолжает изучать актуальные вопросы безопасности и качества.