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Posted 26 декабря, 13:06

Published 26 декабря, 13:06

Modified 26 декабря, 13:08

Updated 26 декабря, 13:08

Полицейские провели рейды по ночным клубам Ростовской области

Силовики нагрянули в ночные клубы в Ростове-на-Дону. Что произошло?

26 декабря 2024, 13:06
Фото: МВД Ростовской области. иллюстрация. Полицейские провели рейды по ночным клубам Ростовской области

Силовики провели рейд в ночных клубах в Ростове-на-Дону

Сотрудники правоохранительных органов выявили 35 нарушителей закона во время рейдов по ночным увеселительным заведениям Ростовской области, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Всего предупредительно-профилактические мероприятия прошли в двух заведениях: кафе «Крепость» в Семикаракорске и ночном клубе «Республика» в Волгодонске. В общей сложности полицейские проверили 215 местных жителей, в том числе 103 выходца из Северо-Кавказских республик и Центрально-азиатского региона.

В ходе рейда были обнаружены 34 человека, имеющих судимость за незаконное хранение наркотиков, которые находились под воздействием неустановленных веществ. Этих людей направили на медосвидетельствование.

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Также в одном из заведений находился несовершеннолетний. В отношении его составлен административный протокол. Еще четыре материала были написаны на жителей СКФО, которые отказывались выполнять законные требования полицейских. Они были задержаны и помещены в камеру.

Добавим, что 15 посетителям были вручены повестки на явку в военный комиссариат. Кроме того, в клубе была обнаружены и изъяты незаконно реализуемые алкогольные напитки.

Ранее силовики нагрянули с рейдами на стройки Ростова-на-Дону и Азова.

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