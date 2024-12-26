Силовики нагрянули в ночные клубы в Ростове-на-Дону. Что произошло?

Posted 26 декабря, 13:06
Published 26 декабря, 13:06
Modified 26 декабря, 13:08
Updated 26 декабря, 13:08
Всего предупредительно-профилактические мероприятия прошли в двух заведениях: кафе «Крепость» в Семикаракорске и ночном клубе «Республика» в Волгодонске. В общей сложности полицейские проверили 215 местных жителей, в том числе 103 выходца из Северо-Кавказских республик и Центрально-азиатского региона.
В ходе рейда были обнаружены 34 человека, имеющих судимость за незаконное хранение наркотиков, которые находились под воздействием неустановленных веществ. Этих людей направили на медосвидетельствование.
Также в одном из заведений находился несовершеннолетний. В отношении его составлен административный протокол. Еще четыре материала были написаны на жителей СКФО, которые отказывались выполнять законные требования полицейских. Они были задержаны и помещены в камеру.
Добавим, что 15 посетителям были вручены повестки на явку в военный комиссариат. Кроме того, в клубе была обнаружены и изъяты незаконно реализуемые алкогольные напитки.
Ранее силовики нагрянули с рейдами на стройки Ростова-на-Дону и Азова.