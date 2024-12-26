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Posted 26 декабря, 15:34

Published 26 декабря, 15:34

Modified 26 декабря, 15:36

Updated 26 декабря, 15:36

Совкомбанк помогает волонтёрам, ликвидирующим разлив мазута в Чёрном море

Совкомбанк помогает волонтёрам, ликвидирующим разлив мазута в Чёрном море

26 декабря 2024, 15:34
Фото: Анна Воробьёва.
Совкомбанк полностью профинансировал монтаж оперативного штаба, а также пункта питания и обогрева для волонтёров и запустил срочные сборы на благотворительной платформе «Совкомбанк про добро» для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Чёрном море.

Мобильный пункт и штаб оборудуют печами и питанием для волонтеров, участвующих в работах в районе заповедника «Утриш» Краснодарского края.

На платформе «Совкомбанк про добро», где банк умножает пожертвования за счет собственных средств, размещены экстренные сборы на общую сумму 1,3 млн рублей от благотворительных фондов «Красивые дети в красивом мире» и «Банк еды „Русь“.

С 23 декабря благодаря пользователям платформы, клиентам и не клиентам банка, фонды закупают расходные материалы для сбора мазута. Сейчас больше всего нужны лопаты, перчатки, маски, защитные комбинезоны, плотные мешки, вода, моющие средства, сорбенты, снеки.

Сотрудники Совкомбанка также лично участвуют в сборе средств на благотворительной платформе.

Помочь волонтёрам, спасающим Чёрное море и его обитателей, вместе с Совкомбанком можно по ссылке.

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