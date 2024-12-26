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Posted 26 декабря, 05:12

Published 26 декабря, 05:12

Modified 26 декабря, 05:12

Updated 26 декабря, 05:12

Строительство второй очереди «Ростовского» кладбища подорожало на 300 млн рублей

Строительство второй очереди «Ростовского» кладбища подорожало на 300 млн рублей

26 декабря 2024, 05:12
Фото: 1MI. Строительство второй очереди «Ростовского» кладбища подорожало на 300 млн рублей
На реализацию проекта по строительству второй очереди «Ростовского» кладбища в Мясниковском районе дополнительно выделили еще 300 миллионов рублей. Сведения опубликованы на сайте госзакупок.

Напомним, что строительство будет проходить в шесть этапов. Территорию второй очереди кладбища озеленят, проведут инженерные коммуникации, обустроят площадки невостребованных прахов, зоны отдыха и прощания, а также стелу и многое другое.

Изучив контракт, можно сказать, что он практически не изменился. Объекты, сроки, площади строительства — все осталось прежним. Однако теперь первый этап возведения второй очереди «Ростовского» кладбища обойдётся в 1,8 миллиарда рублей, что на 300 миллионов больше предыдущей цены. Эти средства будут взяты из бюджета Ростова-на-Дону.

Добавим, что выполнение работ должно начаться 25 апреля 2025 года, а завершится ровно через год — 25 апреля 2026 года.

Ранее в Ростове-на-Дону запустили коллектор стоимостью восемь миллиардов рублей.

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