Строительство второй очереди «Ростовского» кладбища подорожало на 300 млн рублей

Posted 26 декабря, 05:12
Published 26 декабря, 05:12
Modified 26 декабря, 05:12
Updated 26 декабря, 05:12
Напомним, что строительство будет проходить в шесть этапов. Территорию второй очереди кладбища озеленят, проведут инженерные коммуникации, обустроят площадки невостребованных прахов, зоны отдыха и прощания, а также стелу и многое другое.
Изучив контракт, можно сказать, что он практически не изменился. Объекты, сроки, площади строительства — все осталось прежним. Однако теперь первый этап возведения второй очереди «Ростовского» кладбища обойдётся в 1,8 миллиарда рублей, что на 300 миллионов больше предыдущей цены. Эти средства будут взяты из бюджета Ростова-на-Дону.
Добавим, что выполнение работ должно начаться 25 апреля 2025 года, а завершится ровно через год — 25 апреля 2026 года.
Ранее в Ростове-на-Дону запустили коллектор стоимостью восемь миллиардов рублей.