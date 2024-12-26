Строительство второй очереди «Ростовского» кладбища подорожало на 300 млн рублей

Изучив контракт, можно сказать, что он практически не изменился. Объекты, сроки, площади строительства — все осталось прежним. Однако теперь первый этап возведения второй очереди «Ростовского» кладбища обойдётся в 1,8 миллиарда рублей, что на 300 миллионов больше предыдущей цены. Эти средства будут взяты из бюджета Ростова-на-Дону.