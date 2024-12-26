T2 подводит итоги 2024 года

Качество связи. За девять месяцев оператор вывел в эфир более 25 тысяч базовых станций — на 212,5% больше, чем за аналогичный период 2023. Всего за три месяца Т2 внедрила технологию VoLTE во всех 69 регионах присутствия, в 22 из них — с применением решений российского разработчика. К середине декабря 2024 голосовой трафик в сети 4G достиг 55%, а количество минут звонков в VoLTE превысило значение 9 миллиардов в месяц. Помимо этого, оператор расширил покрытие на автотрассах федерального значения М11 «Нева», М12 «Восток», покрыл платный участок трассы в объезд Ростова-на-Дону, а также нарастил башенную инфраструктуру на трассе М4 «Дон». Т2 также продолжила улучшать indoor‑покрытие в социально значимых объектах, обеспечивая абонентов сетями 3G и 4G внутри помещений. Технические работы затронули не только спортивные комплексы, торговые и бизнес-центры, но и крупные ЖК — для этого был подписан ряд соглашений с крупными девелоперами, включая ФСК, MR Group и группу компаний ТОЧНО.