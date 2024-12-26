Тариф на эвакуацию машин вырастет в Ростове-на-Дону в 2025 году

Хранение эвакуированного транспортного средства на спецстоянке отличается по стоимости в зависимости от его категории: авто категории А — 12,67 рубля в час (ранее 11,98 рубля), В и D массой до 3,5 тонны — 25,49 рубля в час (до этого 24,09 рубля), D (более 3,5 тонны), С и Е — 50,97 рубля в час (ранее 48,18 рубля), а за негабаритные авто придется заплатить 76,24 рубля в час (до этого 72,06 рубля).