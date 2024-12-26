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Posted 26 декабря, 12:35

Published 26 декабря, 12:35

Modified 26 декабря, 12:37

Updated 26 декабря, 12:37

Тариф на эвакуацию машин вырастет в Ростове-на-Дону на 215 рублей в 2025 году

Тариф на эвакуацию машин вырастет в Ростове-на-Дону в 2025 году

26 декабря 2024, 12:35
Фото: 1MI. Тариф на эвакуацию машин вырастет в Ростове-на-Дону на 215 рублей в 2025 году
С 1 января 2025 года в Ростове-на-Дону изменится стоимость эвакуации транспортных средств на специализированную площадку. Актуальные ценники опубликованы на сайте службы по тарифам Ростовской области.

Так, перемещение одного эвакуированного автомобиля с нового года обойдется в 3860,37 рубля. Это на 211,63 рубля больше по сравнению с тарифом, который действовал на протяжении всего 2024 года.

Хранение эвакуированного транспортного средства на спецстоянке отличается по стоимости в зависимости от его категории: авто категории А — 12,67 рубля в час (ранее 11,98 рубля), В и D массой до 3,5 тонны — 25,49 рубля в час (до этого 24,09 рубля), D (более 3,5 тонны), С и Е — 50,97 рубля в час (ранее 48,18 рубля), а за негабаритные авто придется заплатить 76,24 рубля в час (до этого 72,06 рубля).

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До этого жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на обман эвакуаторщиков автомобилей.

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