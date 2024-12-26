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Posted 26 декабря, 12:02

Published 26 декабря, 12:02

Modified 26 декабря, 12:04

Updated 26 декабря, 12:04

Траты россиян на упаковку подарков к Новому году увеличились в десять раз

Траты россиян на упаковку подарков к Новому году увеличились в десять раз

26 декабря 2024, 12:02
Фото: 1MI.
Россияне стали чаще тратиться на подарочные коробки и упаковку для подарков, продажи которых в канун Нового года выросли в десять раз. Такие данные приводят аналитики сервиса Ozon fresh и МТС Банка, которые изучили траты жителей России на новогодние украшения.

По данным аналитиков, количество продаж новогодних украшений на Ozon fresh увеличилось на 40% по сравнению с прошлым годом, причем россияне стали чаще покупать более крупные позиции декора и в преддверии встречи 2025 года потратили на 128% денег больше, чем в прошлом декабре. Лидерами по заказам стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Большой спрос на новогодние товары также показали Нижний Новгород, Новосибирск, Самара и Челябинск.

Лидером покупок в штучном выражении в декабре 2024 года стали декоративные подарочные коробки, продажи которых превысили показатели прошлого года в десять раз, продажи упаковочной бумаги увеличились в четыре раза. Также в топ новогодних покупок вошли: электрогирлянды, искусственные напольные елки и елочные украшения.

В денежном выражении наибольший прирост по продажам, помимо подарочных коробок и напольных искусственных елок, показала мишура. Кстати, согласно исследованию, самой популярной высотой искусственных пушистых красавиц в 2024 году стала елка 180 см.

Аналитики МТС Банка отследили также спрос на различные новогодние композиции во флористических салонах. Оказалось, что их стали заказывать на 17% чаще, чем в декабре 2023 года, а средний чек увеличился на 12%.

Выросли на 21% и продажи елочных игрушек. Средние чеки на них увеличились на 7%.

Показали рост в преддверии Нового года и товары для оформления интерьера, куда можно включить праздничные инсталляции, свечи, подсвечники, гирлянды и прочее. Продажи товаров этой категории выросли на 23%, а чеки увеличились на 9%.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка и по продажам сервиса Ozon fresh во всех регионах России в декабре 2023–2024 годов.

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