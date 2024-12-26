Траты россиян на упаковку подарков к Новому году увеличились в десять раз

По данным аналитиков, количество продаж новогодних украшений на Ozon fresh увеличилось на 40% по сравнению с прошлым годом, причем россияне стали чаще покупать более крупные позиции декора и в преддверии встречи 2025 года потратили на 128% денег больше, чем в прошлом декабре. Лидерами по заказам стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Большой спрос на новогодние товары также показали Нижний Новгород, Новосибирск, Самара и Челябинск.