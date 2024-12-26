ЦБ объяснил, почему в Ростовской области такой дорогой бензин

Posted 26 декабря, 08:34
Published 26 декабря, 08:34
Modified 26 декабря, 08:36
Updated 26 декабря, 08:36
Согласно исследованию аналитиков, в ноябре 2024 года инфляция на непродовольственные товары почти не изменилась и составила 5,00%. При этом в октябре годовой прирост цен находился на уровне 5,03%.
Такая динамика объясняется несколькими факторами.
«Например, из‑за снижения предложения моторного топлива на внутреннем рынке годовой прирост цен на него повысился. Также к этому привело увеличение затрат нефтепереработчиков», — сообщили в ЦБ.
Ранее стало известно, что бензин в Ростовской области подскочил в цене на 20%. Подробнее о ценовых изменениях в материале RostovGazeta.
До этого строительство второй очереди «Ростовского» кладбища подорожало на 300 миллионов рублей.