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Posted 26 декабря, 08:34

Published 26 декабря, 08:34

Modified 26 декабря, 08:36

Updated 26 декабря, 08:36

ЦБ объяснил, почему в Ростовской области такой дорогой бензин

ЦБ объяснил, почему в Ростовской области такой дорогой бензин

26 декабря 2024, 08:34
Фото: rostovgazeta.ru.
Активный рост стоимости автомобильного бензина в Ростовской области связан со снижением предложения на него, информирует «Банк России».

Согласно исследованию аналитиков, в ноябре 2024 года инфляция на непродовольственные товары почти не изменилась и составила 5,00%. При этом в октябре годовой прирост цен находился на уровне 5,03%.

Такая динамика объясняется несколькими факторами.

«Например, из‑за снижения предложения моторного топлива на внутреннем рынке годовой прирост цен на него повысился. Также к этому привело увеличение затрат нефтепереработчиков», — сообщили в ЦБ.

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Ранее стало известно, что бензин в Ростовской области подскочил в цене на 20%. Подробнее о ценовых изменениях в материале RostovGazeta.

До этого строительство второй очереди «Ростовского» кладбища подорожало на 300 миллионов рублей.

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