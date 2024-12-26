ЦБ объяснил стремительный рост цен на картошку и бананы в Ростовской области

Posted 26 декабря, 08:51
Published 26 декабря, 08:51
Modified 26 декабря, 09:22
Updated 26 декабря, 09:22
Помимо бананов и картофеля, цены подскочили и на капусту, лук, морковь, свеклу и апельсины.
Специалисты считают, что стоимость на эти продукты растет из-за сокращения предложений на прилавках. Картофеля и бананов стало меньше, чем в прошлом году. Также урожайность многих овощных культур снизилась. В Ростовской области, например, к этому привела засуха, когда плоды созревали.
Кроме того, у сельхозпредприятий выросли траты на производство и зарплаты сотрудникам. А из-за девальвации закупка импортных овощей и фруктов стала обходится поставщикам дороже.