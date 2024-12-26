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Posted 26 декабря, 08:51

Published 26 декабря, 08:51

Modified 26 декабря, 09:22

Updated 26 декабря, 09:22

В Росстате объяснили рост цен на картошку и бананы в Ростовской области

ЦБ объяснил стремительный рост цен на картошку и бананы в Ростовской области

26 декабря 2024, 08:51
Фото: Pxhere. В Росстате объяснили рост цен на картошку и бананы в Ростовской области
В Ростовской области картофель, морковь, апельсины, бананы и другая плодоовощная продукция продолжают дорожать. В Центробанке объяснили, с чем это связано.

Помимо бананов и картофеля, цены подскочили и на капусту, лук, морковь, свеклу и апельсины.

Специалисты считают, что стоимость на эти продукты растет из-за сокращения предложений на прилавках. Картофеля и бананов стало меньше, чем в прошлом году. Также урожайность многих овощных культур снизилась. В Ростовской области, например, к этому привела засуха, когда плоды созревали.

Кроме того, у сельхозпредприятий выросли траты на производство и зарплаты сотрудникам. А из-за девальвации закупка импортных овощей и фруктов стала обходится поставщикам дороже.

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Фото: Pxhere

В целом инфляция в Ростовской области подскочила до 8,65% из-за дефицита товаров.

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