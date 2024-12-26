ЦБ прокомментировал скачок цен на сливочное масло в Ростовской области

Posted 26 декабря, 12:48
Published 26 декабря, 12:48
Modified 26 декабря, 12:50
Updated 26 декабря, 12:50
Эксперты считают, что молочным комбинатам пришлось увеличивать зарплаты сотрудникам из-за дефицита кадров. Вместе с тем росли мировые цены на сырье: молочные жиры и какао-бобы. Больше стали затраты и на упаковку с логистикой. Все эти расходы частично закладывали в конечную стоимость продуктов.
Производство молочных продуктов в целом снизилось на Дону, поэтому в ноябре ряд товаров вырос в цене намного больше, чем месяцем ранее. Например, сливочное масло, творог, сметана, молоко, сыр.
Ранее стало известно, почему подорожал картофель и другие овощи. В ноябре рост цен на плодоовощную продукцию превысил 25%.