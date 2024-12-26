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Posted 26 декабря, 12:48

Published 26 декабря, 12:48

Modified 26 декабря, 12:50

Updated 26 декабря, 12:50

Центробанк России признал подорожание сливочного масла в Ростовской области

ЦБ прокомментировал скачок цен на сливочное масло в Ростовской области

26 декабря 2024, 12:48
Фото: Pxhere. Центробанк России признал подорожание сливочного масла в Ростовской области
В Центробанке признали резкий рост цен на сливочное масло в Ростовской области и рассказали, чем он вызван.

Эксперты считают, что молочным комбинатам пришлось увеличивать зарплаты сотрудникам из-за дефицита кадров. Вместе с тем росли мировые цены на сырье: молочные жиры и какао-бобы. Больше стали затраты и на упаковку с логистикой. Все эти расходы частично закладывали в конечную стоимость продуктов.

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Производство молочных продуктов в целом снизилось на Дону, поэтому в ноябре ряд товаров вырос в цене намного больше, чем месяцем ранее. Например, сливочное масло, творог, сметана, молоко, сыр.

Ранее стало известно, почему подорожал картофель и другие овощи. В ноябре рост цен на плодоовощную продукцию превысил 25%.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Цены#Инфляция в Ростовской области#Сливочное масло
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