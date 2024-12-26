ЦБ прокомментировал скачок цен на сливочное масло в Ростовской области

Эксперты считают, что молочным комбинатам пришлось увеличивать зарплаты сотрудникам из-за дефицита кадров. Вместе с тем росли мировые цены на сырье: молочные жиры и какао-бобы. Больше стали затраты и на упаковку с логистикой. Все эти расходы частично закладывали в конечную стоимость продуктов.