Цена бензина подскочила выше 79 рублей за литр в Ростовской области

Горючее АИ-95 можно купить в среднем за 61,92 рубля, что на 12 копеек дороже по сравнению с ценниками недельной давности. Один литр бензина АИ-98 вырос в цене на 27 копеек, теперь в среднем его разливают за 79,01 рубля.