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Posted 26 декабря, 16:11

Published 26 декабря, 16:11

Modified 26 декабря, 16:11

Updated 26 декабря, 16:11

Цена автомобильного бензина превысила 79 рублей за литр в Ростовской области

Цена бензина подскочила выше 79 рублей за литр в Ростовской области

26 декабря 2024, 16:11
Фото: 1MI. Цена автомобильного бензина превысила 79 рублей за литр в Ростовской области
С 17 по 23 декабря средние потребительские цены на автомобильное топливо выросли в Ростовской области, сообщает Росстат.

Согласно данным мониторинга, средняя стоимость автомобильного бензина достигла 62 рублей без двух копеек. Топливо марки АИ-92 за последнее время в среднем подорожало на 11 копеек — до 55,68 рубля.

Горючее АИ-95 можно купить в среднем за 61,92 рубля, что на 12 копеек дороже по сравнению с ценниками недельной давности. Один литр бензина АИ-98 вырос в цене на 27 копеек, теперь в среднем его разливают за 79,01 рубля.

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Дизельное топливо продают в среднем за 65,52 рубля. Соответственно, литр горючего подорожал на 18 копеек.

Ранее таксист предупредил о росте цен в Ростове-на-Дону в Новый год сразу в четыре раза.

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