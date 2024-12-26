Цена бензина подскочила выше 79 рублей за литр в Ростовской области

Posted 26 декабря, 16:11
Published 26 декабря, 16:11
Modified 26 декабря, 16:11
Updated 26 декабря, 16:11
Согласно данным мониторинга, средняя стоимость автомобильного бензина достигла 62 рублей без двух копеек. Топливо марки АИ-92 за последнее время в среднем подорожало на 11 копеек — до 55,68 рубля.
Горючее АИ-95 можно купить в среднем за 61,92 рубля, что на 12 копеек дороже по сравнению с ценниками недельной давности. Один литр бензина АИ-98 вырос в цене на 27 копеек, теперь в среднем его разливают за 79,01 рубля.
Дизельное топливо продают в среднем за 65,52 рубля. Соответственно, литр горючего подорожал на 18 копеек.
Ранее таксист предупредил о росте цен в Ростове-на-Дону в Новый год сразу в четыре раза.