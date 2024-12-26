В новогоднюю ночь на Ростов-на-Дону обрушится шквалистый ветер и ливень

Posted 26 декабря, 11:13
Published 26 декабря, 11:13
Modified 26 декабря, 11:15
Updated 26 декабря, 11:15
По прогнозу синоптиков, днем 31 декабря температура воздуха поднимется максимум до +1 градуса, а ночью — опустится до -1 градуса. Ветер западный до 10 метров в секунду. Осадков не ожидается.
А вот уже в среду, 1 января, город накроет шторм. Весь день будет идти сильный ливень. Ожидается до 26,6 миллиметра осадков. В течение суток температурный диапазон составит от 0 до +3 градусов Цельсия. Воздушный поток резко усилится до 15 метров в секунду.
Ранее синоптики рассказали, что перед Новым годом в Ростове-на-Дону пойдет снег и ударит мороз. Подробный прогноз погоды от редакции RostovGazeta.