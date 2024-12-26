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Posted 26 декабря, 17:54

Published 26 декабря, 17:54

Modified 26 декабря, 17:56

Updated 26 декабря, 17:56

В полиции рассказали, что за неопознанные предметы нашли в локомотиве в Сальске

В полиции рассказали, что за неопознанные предметы нашли в локомотиве в Сальске

26 декабря 2024, 17:54
Фото: 1MI. В полиции рассказали, что за неопознанные предметы нашли в локомотиве в Сальске
Полиция провела проверку неопознанных объектов, которые обнаружили на колесах локомотива в Ростовской области. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Напомним, что на железнодорожных путях на станции Сальск нашли десять прямоугольных предметов неизвестного происхождения, которые были прикреплены к колёсам и метельникам локомотива. Вскоре на место прибыли саперы и спецгруппа, которые изъяли объекты.

Как показала проверка, прямоугольными объектами были специальные датчики нового образца, которые проходили настройку на этом поезде.

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Ранее в Ростове мужчина попал под колеса пассажирского состава.

До этого на станции Ростов-Товарный вспыхнул локомотив грузового поезда.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Транспорт#Поезд#Железнодорожные пути#Происшествия#Локомотив
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