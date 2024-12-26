В полиции рассказали, что за неопознанные предметы нашли в локомотиве в Сальске

Posted 26 декабря, 17:54
Published 26 декабря, 17:54
Modified 26 декабря, 17:56
Updated 26 декабря, 17:56
Напомним, что на железнодорожных путях на станции Сальск нашли десять прямоугольных предметов неизвестного происхождения, которые были прикреплены к колёсам и метельникам локомотива. Вскоре на место прибыли саперы и спецгруппа, которые изъяли объекты.
Как показала проверка, прямоугольными объектами были специальные датчики нового образца, которые проходили настройку на этом поезде.
Ранее в Ростове мужчина попал под колеса пассажирского состава.
До этого на станции Ростов-Товарный вспыхнул локомотив грузового поезда.