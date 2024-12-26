В полиции рассказали, что за неопознанные предметы нашли в локомотиве в Сальске

Напомним, что на железнодорожных путях на станции Сальск нашли десять прямоугольных предметов неизвестного происхождения, которые были прикреплены к колёсам и метельникам локомотива. Вскоре на место прибыли саперы и спецгруппа, которые изъяли объекты.