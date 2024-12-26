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Posted 26 декабря, 08:34

Published 26 декабря, 08:34

Modified 26 декабря, 08:36

Updated 26 декабря, 08:36

В Ростове-на-Дону установили камеру, фиксирующую 6 видов нарушений ПДД

В Ростове-на-Дону установили камеру, фиксирующую шесть видов нарушений ПДД

26 декабря 2024, 08:34
В Ростове-на-Дону появилась новая камера безопасности дорожного движения. Она способна распознавать шесть видов нарушений. Об этом рассказала пресс-служба администрации города.

Аппаратно-программный комплекс фото-видеофиксации нарушений ПДД «Фотофиниш-01» установили на перекрестке проспекта Ворошиловского и улицы Станиславного в Ростове-на-Дону.

Камера может фиксировать нарушения требований остановки перед стоп-линией и другой дорожной разметкой, проезд на запрещающий сигнал светофора и под знаком «въезд запрещен», выезд на перекресток в случае затора, а также может распознавать не пристегнутых водителей и пассажиров.

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В Ростове-на-Дону установили камеру, фиксирующую 6 видов нарушений ПДД
В Ростове-на-Дону установили камеру, фиксирующую 6 видов нарушений ПДД. Фото: rostov-gorod.ru

Добавим, что пока комплекс работает в тестовом режиме. Однако подобные камеры функционируют на территории Ростова-на-Дону уже с 2018 года. Их можно найти на восьми перекрестках.

Ранее политолог рассказал, что увеличение штрафа для большегрузов разгрузит дороги донской столицы.

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