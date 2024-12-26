В Ростове-на-Дону установили камеру, фиксирующую шесть видов нарушений ПДД

Posted 26 декабря, 08:34
Published 26 декабря, 08:34
Modified 26 декабря, 08:36
Updated 26 декабря, 08:36
Аппаратно-программный комплекс фото-видеофиксации нарушений ПДД «Фотофиниш-01» установили на перекрестке проспекта Ворошиловского и улицы Станиславного в Ростове-на-Дону.
Камера может фиксировать нарушения требований остановки перед стоп-линией и другой дорожной разметкой, проезд на запрещающий сигнал светофора и под знаком «въезд запрещен», выезд на перекресток в случае затора, а также может распознавать не пристегнутых водителей и пассажиров.
Добавим, что пока комплекс работает в тестовом режиме. Однако подобные камеры функционируют на территории Ростова-на-Дону уже с 2018 года. Их можно найти на восьми перекрестках.
Ранее политолог рассказал, что увеличение штрафа для большегрузов разгрузит дороги донской столицы.