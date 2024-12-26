В Ростове-на-Дону установили камеру, фиксирующую шесть видов нарушений ПДД

Камера может фиксировать нарушения требований остановки перед стоп-линией и другой дорожной разметкой, проезд на запрещающий сигнал светофора и под знаком «въезд запрещен», выезд на перекресток в случае затора, а также может распознавать не пристегнутых водителей и пассажиров.