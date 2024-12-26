В Ростове нашли учебник по ОБЖ, оправдывающий насильников из-за коротких юбок

Впрочем, судя по фото страниц учебника, автор не связывает напрямую вину жертвы исключительно с короткой юбкой или яркой помадой. В пособии говорится о том, что многие нападения происходят на робких, неуверенных в себе людей. И жертвами становятся в основном те, кто показывает своим видом, что беззащитны или податливы. Автор призывает анализировать примеры с изнасилованиями и делать выводы. А предложение «не красить губы в немыслимые цвета и не надевать короткие юбки» выделено как профилактические меры. Эти рекомендации прописаны под заголовком: «Как не стать жертвой насилия».