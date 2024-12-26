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Posted 26 декабря, 15:21

Published 26 декабря, 15:21

Modified 26 декабря, 16:32

Updated 26 декабря, 16:32

В Ростове нашли учебник по ОБЖ, оправдывающий насильников из-за коротких юбок

В Ростове нашли учебник по ОБЖ, оправдывающий насильников из-за коротких юбок

26 декабря 2024, 15:21
Фото: Шедеврум. В Ростове нашли учебник по ОБЖ, оправдывающий насильников из-за коротких юбок

Мизулина требует проверить ростовский учебник ОБЖ с разделом об изнасилованиях

Необычный учебник ОБЖ для 9 класса нашли в школах Ростова и Волгодонска. На обозрение подписчикам пособие представила член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Кадры школьного учебника появились в telegram-канале Мизулиной. Там ручкой обведены абзацы, которые, вероятно, больше всего заинтересовали.

— Есть радел «Безопасное поведение девушек», в котором говорится о том, что жертва чаще всего сама становится причиной насилия из-за яркого макияжа или короткой юбки. В учебнике детям 13-14 лет рассказывают о том, что оставшись наедине с мужчиной, «нужно быть готовыми к тому, что у него может возникнуть желание близости». Для борьбы с маньяком предлагается «вызвать рвоту, приступ сильного кашля и слюноотделения», а также пустить в ход каблуки, — пишет в своем канале Екатерина Мизулина.
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Фото: t.me/ekaterina_mizulina

Впрочем, судя по фото страниц учебника, автор не связывает напрямую вину жертвы исключительно с короткой юбкой или яркой помадой. В пособии говорится о том, что многие нападения происходят на робких, неуверенных в себе людей. И жертвами становятся в основном те, кто показывает своим видом, что беззащитны или податливы. Автор призывает анализировать примеры с изнасилованиями и делать выводы. А предложение «не красить губы в немыслимые цвета и не надевать короткие юбки» выделено как профилактические меры. Эти рекомендации прописаны под заголовком: «Как не стать жертвой насилия».

Член Общественной палаты отметила, что учебник не входит в федеральный перечень, но доступен в онлайн магазинах. Екатерина Мизулина предупредила, что из-за несвоевременного обновления библиотечных фондов в некоторых школах до сих пор может находиться такой учебник. Позже подписчики сообщили, что действительно видели такое пособие в учреждениях Ростова и Волгодонска.

— Уверена, что Министерство просвещения проведет проверку, — резюмировала Мизулина.

Ранее стало известно, что в ростовские школы перестанут принимать детей мигрантов без знания русского языка.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Школа#Образование#Волгодонск#Ростов#Насилие#Безопасное поведение
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