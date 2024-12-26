rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 15:00

Published 26 декабря, 15:00

Modified 26 декабря, 15:02

Updated 26 декабря, 15:02

В Ростове-на-Дону закупят четыре причала за 160 млн рублей для «Валдаев» и «Метеоров»

В Ростове закупят четыре причала за 160 млн рублей для «Валдаев» и «Метеоров»

26 декабря 2024, 15:00
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростове-на-Дону закупят четыре причала за 160 млн рублей для «Валдаев» и «Метеоров»
В Ростове-на-Дону установят четыре причала для пассажирских судов вроде «Метеора» и «Валдая». Информация об этом появилась на сайте госзакупок 25 декабря.

Сообщается, что заказчиком является судоходная пассажирская компания «Дон». На сайте указано, что сумма, которую планируют потратить на установку «плавучих металлических причалов на закольных сваях с секционным трапом-сходней» составляет 160 миллионов рублей.

«Валдаи» все? Рассказываем, почему отменили речные рейсы из Ростова в Азов
Узнать подробнее

До этого сообщалось, что в порту донской столицы собираются построить три причала.

Ранее RostovGazeta рассказала о том, почему в Ростовской области перенесли сроки поставки судов «Метеор», и когда они снова появятся в регионе.

Читайте также:
Из-за санкций Ростовская область осталась без теплоходов «Метеор»Коллектор стоимостью 8 млрд рублей запустили в Ростове-на-ДонуВолонтеры из Ростовской области помогают очищать загрязненное побережье Анапы
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Госзакупки#Судоходство#Дон#Инфраструктура#Пассажирские суда#Валдай#Метеор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика