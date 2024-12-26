В Ростове закупят четыре причала за 160 млн рублей для «Валдаев» и «Метеоров»

Posted 26 декабря, 15:00
Published 26 декабря, 15:00
Modified 26 декабря, 15:02
Updated 26 декабря, 15:02
Сообщается, что заказчиком является судоходная пассажирская компания «Дон». На сайте указано, что сумма, которую планируют потратить на установку «плавучих металлических причалов на закольных сваях с секционным трапом-сходней» составляет 160 миллионов рублей.
До этого сообщалось, что в порту донской столицы собираются построить три причала.
Ранее RostovGazeta рассказала о том, почему в Ростовской области перенесли сроки поставки судов «Метеор», и когда они снова появятся в регионе.