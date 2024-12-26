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Posted 26 декабря, 15:55

Published 26 декабря, 15:55

Modified 26 декабря, 15:57

Updated 26 декабря, 15:57

В Ростове жители Западного остались без тепла до позднего вечера. Что произошло?

В Ростове жители Западного остались без тепла до позднего вечера. Что произошло?

26 декабря 2024, 15:55
Фото: 1MI. В Ростове жители Западного остались без тепла до позднего вечера. Что произошло?

В Ростове жители Западного остались без тепла до позднего вечера

Ростовские коммунальщики устраняют аварию на теплотрассе в Советском районе. Из-за этого без отопления останутся жильцы восьми многоэтажек. Информацию об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.

Сообщается, что дефект устраняют на теплотрассе на Каширской улице. В департаменте также уточнили, что ремонт продлится до 22.00 мск 26 декабря. До этого времени без отопления будут жильцы восьми многоэтажек.

Порыв на теплосетях в Ростове-на-Дону оставил без отопления 80 тысяч человек
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Ранее в донской столице 24 декабря случилась серьезная авария на теплосетях, из-за которого без тепла и горячей воды до вечера сидели около 80 тысяч жителей многоэтажек. Инцидент произошел на Северном, на территории котельной «Лукойл-Ростовэнерго» .

Позже коммунальной аварией заинтересовалась прокуратура региона.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#ЖКХ#Авария#Теплосети#Ростов#Западный#Советский район#Теплотрасса#Порыв
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