В Ростове жители Западного остались без тепла до позднего вечера. Что произошло?

Posted 26 декабря, 15:55
Published 26 декабря, 15:55
Modified 26 декабря, 15:57
Updated 26 декабря, 15:57
Сообщается, что дефект устраняют на теплотрассе на Каширской улице. В департаменте также уточнили, что ремонт продлится до 22.00 мск 26 декабря. До этого времени без отопления будут жильцы восьми многоэтажек.
Ранее в донской столице 24 декабря случилась серьезная авария на теплосетях, из-за которого без тепла и горячей воды до вечера сидели около 80 тысяч жителей многоэтажек. Инцидент произошел на Северном, на территории котельной «Лукойл-Ростовэнерго» .
Позже коммунальной аварией заинтересовалась прокуратура региона.