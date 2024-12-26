В Ростовской области массово продают на торгах ипотечные квартиры должников

Posted 26 декабря, 13:17
Published 26 декабря, 13:17
Modified 26 декабря, 13:19
Updated 26 декабря, 13:19
Аналитики агентства исследовали данные информационного ресурса за 2024 год и выяснили, что количество состоявшихся торгов жилой недвижимости насчитывает 69 процедур. Общая начальная стоимость этих квартир оценивается в 153,6 миллиона рублей. По завершении торгов сумма выросла на 35 миллионов (или на 22,7%) — до 188,6 миллиона рублей.
Если говорить о средней стоимости одного объекта недвижимости на торгах, то она достигла 2,2 миллиона рублей.
Отметим, что всего в ЮФО насчитывается 243 распроданных квартир ипотечных должников. Больше всего жилья, а именно 100 единиц, ушло с молотка в Краснодарском крае. Ростовская область заняла второе место в списке.
Ранее риелторы стали предлагать покупателям квартир в Ростове-на-Дону «выкупать ипотечную ставку». Подробное описание схемы в материале RostovGazeeta.