В Ростовской области массово продают на торгах ипотечные квартиры должников

Аналитики агентства исследовали данные информационного ресурса за 2024 год и выяснили, что количество состоявшихся торгов жилой недвижимости насчитывает 69 процедур. Общая начальная стоимость этих квартир оценивается в 153,6 миллиона рублей. По завершении торгов сумма выросла на 35 миллионов (или на 22,7%) — до 188,6 миллиона рублей.