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Posted 26 декабря, 13:17

Published 26 декабря, 13:17

Modified 26 декабря, 13:19

Updated 26 декабря, 13:19

Почти 70 квартир ипотечных должников продали на торгах за 2024 год на Дону

В Ростовской области массово продают на торгах ипотечные квартиры должников

26 декабря 2024, 13:17
Фото: Шедеврум. Почти 70 квартир ипотечных должников продали на торгах за 2024 год на Дону

Почти 70 квартир ипотечных должников продали на торгах за 2024 год на Дону

За уходящий год в Ростовской области на торгах было реализовано 69 квартир, принадлежащих ипотечных должникам, сообщает коллекторское агентство «Долговой Консультант» со ссылкой на портал ГИС «Торги».

Аналитики агентства исследовали данные информационного ресурса за 2024 год и выяснили, что количество состоявшихся торгов жилой недвижимости насчитывает 69 процедур. Общая начальная стоимость этих квартир оценивается в 153,6 миллиона рублей. По завершении торгов сумма выросла на 35 миллионов (или на 22,7%) — до 188,6 миллиона рублей.

Если говорить о средней стоимости одного объекта недвижимости на торгах, то она достигла 2,2 миллиона рублей.

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Отметим, что всего в ЮФО насчитывается 243 распроданных квартир ипотечных должников. Больше всего жилья, а именно 100 единиц, ушло с молотка в Краснодарском крае. Ростовская область заняла второе место в списке.

Ранее риелторы стали предлагать покупателям квартир в Ростове-на-Дону «выкупать ипотечную ставку». Подробное описание схемы в материале RostovGazeeta.

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